De Ongenode Gast houdt het droog in Zomerbad Peize

PEIZE – Voor de tweede keer in korte tijd stapt de Ongenode Gast het terrein van het Zomerbad Peize op. De werkzaamheden op het veld voor het zwembad zijn goed zichtbaar. Dat er hard gewerkt wordt, lijkt een understatement. Vrijwilliger Bert kijkt dan ook tevreden om hem heen. Het mag nu nog een desolate boel lijken, als alles straks klaar is ziet het terrein rondom het zwembad er tip top uit.

Achter de ingang wachten zo’n acht vrijwilligers. Vandaag wordt een deel van hen in de bloemen gezet, voor het bedenken en creëren van prachtige versieringen voor het kinderbad. De vrijwilligers van het Zomerbad leek het namelijk leuk om het kinderbad wat te pimpen. Om ideeën voor versieringen op te doen, werd via Facebook een oproep geplaatst. Uiteindelijk was het Nienke Bergsma-Jansink die met het ‘winnende idee’ kwam: Finding Nemo, de immens populaire kinderfilm over een klein visje die zijn weg naar huis probeert te vinden. Het leuke is dat Nienke pas heel kort geleden te horen heeft gekregen dat haar idee leidend zou zijn bij de nieuwe versierselen. ‘Ook ik ben verrast, want ik had nog niet gehoord dat ze dit daadwerkelijk zouden doen’, zegt ze vrolijk.

Terwijl vrijwilliger Jan Visser koffie in kartonnen bekertjes schenkt, knoopt de Ongenode Gast een praatje aan met voorzitter Wim Stroetinga. Nienke gaat op de foto voor de camera van Marten de Blecourt. Dat doet ze samen met Yvonne Pakes en Anne-Mieke Weemaes. Deze twee vrijwilligers zijn degene die het plan van Nienke daadwerkelijk tot uitvoering brachten. Hoe lang ze daar mee bezig zijn geweest? ‘Ik denk in totaal wel zo’n dertig uur per persoon’, schat Anne-Mieke (tevens bestuurslid) in. Een fotosessie later staan de dames verzameld om de picknickbank heen. Tijd voor koffie. Tevreden kijkt eenieder naar de nieuwe versierselen. Alle prominente figuren uit Finding Nemo hebben een plek gekregen, alleen de haai ontbreekt. Niet zo toepasselijk in een kinderbad, zo oordeelde men.

De dames, die allen een bos bloemen kregen, zijn niet de enigen die druk bezig zijn geweest voor het zwembad. ECN Noordselveld heeft namelijk opdracht gegeven aan Engie om zonnepanelen voor het Zomerbad te plaatsen. Het Zomerbad zelf wordt voor de helft eigenaar. ‘Goed nieuws’, zegt Wim beslist. Weer een afgerond project, al zullen er ongetwijfeld nog projecten volgen. Of het coronavirus verstrekkende financiële gevolgen heeft voor het Zomerbad? ‘Nee, we kunnen onze broek goed ophouden’, zegt Wim. ‘Het liefst gaan we natuurlijk open, maar we houden het nog wel een tijdje vol.’

Binnen niet afzienbare tijd worden de zwembaden zelfs deels gevuld. Daar staat de Ongenode Gast nogal van te kijken. Want waarom het bad wel vullen, als de gasten toch uitblijven? ‘Anders gaat het bad kapot’, weet Yvonne, die inmiddels in Groningen woont maar vroeger als toezichthouder langs het bad stond. ‘Door de onderdruk zal de bak kapot gaan als je er geen water in hebt. Er moet dus wel wat in.’

En uiteraard moet er dan ook chloor bij in, weet Anne-Mieke. ‘Anders is het bad binnen no-time groen.’ Reden genoeg dus om binnenkort het bad alweer te vullen. Maar eerst moet de nieuw aangebrachte belijning van het grote bad uitharden en zullen ook de schilderingen nog even tijd krijgen om te drogen. Het zou immers zonde zijn dat een klus waar zoveel manuren in zitten, teniet wordt gedaan.

Binnenkort zal dus de Zonnepanelenweide verschijnen aan de Smeerveensedijk. En wanneer het bad dan weer open mag, kunnen de kinderen genieten van de prachtige nieuwe schilderingen. Heel even nog: dan is het Zomerbad er weer helemaal klaar voor. En dan? Hopen dat ze zo snel mogelijk weer open mogen. Zodat eenieder in Peize weer kan genieten van hun bad. Want in Peize is het Zomerbad van het dorp.

Wat: vrijwilligers in de bloemen bij Zomerbad Peize

Wanneer: zaterdag 18 april

Hoe laat: 11 uur