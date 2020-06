De Ongenode Gast in de schoolbanken

Wat: kijkje op de Ronerborg

Wanneer: vrijdag 5 juni

Hoe laat: 9 uur

RODEN – Afgelopen week zijn de middelbare scholen in Nederland weer open gegaan. Onder strikte voorwaarden en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, mogen de scholen eindelijk weer open. De Ongenode Gast nam op vrijdags een kijkje op de Ronerborg, alwaar men alweer fysiek lesgeeft.

Roden, iets voor negen uur. Het schoolplein van de Ronerborg is verlaten. In de verte ziet de Ongenode Gast scholieren achter een raam heen en weer lopen. De hoofdingang staat wagenwijd open. Bij binnenkomst staat er een automatisch pompje met desinfecterende handgel, linten en stickers geven de looproute aan. Bij de receptie zit niemand. Als de Ongenode Gast een lerares meedeelt dat hij op zoek is naar directeur Sjoerd Louwes, klinkt zijn stem vanuit de lerarenkamer. ‘Hier!’

De koffie stroomt uit het apparaat en een viertal leraren houdt zich op onder het systeemplafond van de Ronerborg. Onder hen Halbe Osinga, natuurkundedocent op de Ronerborg. Een dag eerder ging hij, samen met andere mentoren en directeur Louwes, langs de geslaagden van de school. ‘Het is weer een keer wat anders dan een diploma-uitreiking’, zegt hij. ‘We zijn een middag bezig geweest. Het was heel leuk, écht voor herhaling vatbaar. Kort maar krachtig.’ Ondertussen laat Louwes foto’s op zijn tablet zien. Juichfoto’s komen voorbij, net als een foto van een uitreiking in de Jumbo. ‘Vonden ze prachtig’, zegt Louwes. ‘De Jumbo gooide meteen iets op Facebook. Op deze manier langs de geslaagden gaan, is gewoon heel erg leuk.’

De meeste leerlingen stonden er goed voor toen medio maart de coronacrisis uitbrak. ‘Maar voor anderen is het coronavirus echt een zegen geweest’, zegt Osinga. ‘Sommige leerlingen hebben zich de afgelopen periode echt kunnen concentreren op school, waardoor ze hun cijfers hebben opgehaald.’ Louwes benadrukt ondertussen dat er geen cadeautjes zijn gegeven. ‘Absoluut niet. Iedereen heeft er voor moeten knokken.’

Met een slagingspercentage van honderd procent kan de Ronerborg dik tevreden zijn. ‘Meestal hebben we een slagingspercentage van zo’n 94 procent, dat is ook al hartstikke goed. Maar nu dus honderd procent. Best uniek’, zegt Louwes. Osinga: ‘In het verleden kwam het ook wel voor, maar de laatste jaren niet.’

Ook de kersverse leraar Samir zit in de lerarenkamer achter zijn laptop. ‘Hij is hier nog maar een week’, lacht Louwes. ‘Dus veel ervaring heeft hij nog niet kunnen opdoen hier.’ Dat beaamt hij zelf ook. ‘Ik merkte dat het op afstand lastig is om de voortgang van de leerlingen bij te houden’, zegt hij. ‘En digitaal lesgeven is niet ideaal. Dan komt het voor dat leerlingen doen alsof ze je niet horen of ze horen je echt niet, dat kan natuurlijk ook. Op afstand is toch lastig.’

Nu is dat dus niet meer nodig. De klaslokalen zijn weer voor de helft gevuld, de andere helft krijgt nog wel digitaal les. ‘Er zijn vandaag zo’n 140 leerlingen op school’, schat Louwes in. ‘Het feest begint bij de fietsenstalling. Enkele plekken hebben we met stickers aangewezen, zodat ze de fietsen niet te dicht op elkaar zetten. Daarna gaan ze naar binnen en volgen ze de looprichtingen die we hebben aangegeven.’

Op 4 juli is het zomervakantie, hoe zinnig zijn de laatste paar weken les? ‘We hebben nog twee weken les en daarna een week met toetsen om het jaar af te sluiten’, zegt Louwes. ‘Deze weken zijn vooral een test voor het volgende schooljaar, wanneer we waarschijnlijk ook nog met bepaalde regels zitten. We moeten realistisch zijn: volgend schooljaar moet er veel gerepareerd worden. Scholieren lopen toch achterstanden op.’ Osinga beaamt dat en begint over de ‘vergeetcurve van Ebbinghaus’. ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat leerlingen na een paar weken stof vergeten. Dan krijg je achterstanden.’

Om daar zoveel mogelijk op in te spelen, zijn er zogeheten ‘Daltonuren’. ’s Middags kunnen scholieren die extra hulp nodig hebben, zich op school melden voor extra lessen.

Het is tijd voor een rondje door de school. De Ongenode Gast krijgt een kijkje in menige schoolklas, waar de helft fysiek aanwezig is en de andere helft thuis meekijkt. Zij kunnen meedoen via hun iPad. ‘Een voordeel is dat alle leerlingen van de school zo’n iPad hebben’, fluistert Louwes, terwijl we getuigen zijn van een les wiskunde. ‘Zo kan iedereen nu gewoon meedoen.’ En het werkt best, zo blijkt wanneer iemand vanuit het comfort van zijn eigen huis een wiskundeopgave goed heeft. Op naar het volgende lokaal, want wiskunde is niet echt het ding van de Ongenode Gast.

Bij het lesje Nederlands is de Ongenode Gast meer op zijn gemak. Ook daar blijkt de combinatie tussen fysiek en digitaal lesgeven prima te gaan. We verlaten het lokaal en staan even later in een lege hal. ‘Stil hè’, glimlacht Louwes. ‘Eigenlijk heel vreemd. Maar goed, ik hoop dat we na de zomer weer volledig open mogen. Dat geeft ook weer wat reuring.’

Louwes begeleidt het journaille naar buiten. ‘We zijn nog maar net bezig, dus ik weet niet of er dingen zijn die wij straks structureel anders gaan doen. Dat moeten we allemaal nog maar zien. Tegen problemen zijn we in ieder geval nog niet aangelopen, wel hebben we een aantal verbeterpunten. So far, so good.’