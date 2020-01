De Ongenode Gast mengt zich tussen de carbidboys van RoodZwart

NUIS/NIEBERT – Wie het jaar knallend uit wil, gaat natuurlijk carbidschieten. Dat kan bijna overal in de regio. In Norg is er altijd een clubje bezig, evenals in Roden, Roderesch, Zevenhuizen en Roderwolde. De ongenode gast trok er echter op oudejaarsdag op uit naar Nuis/Niebert. Daar, tegenover wegrestaurant In de Klaver, is het carbidteam Rood-Zwart net als ieder jaar weer druk bezig.

Eenmaal aangekomen bij het wegrestaurant, liegt de opstelling er allerminst om. Een gigantische feesttent, een groot LED-scherm en een fikse rij melkbussen: bij Rood-Zwart houden ze niet van halve maatregelen. Het moet nog tien uur worden, maar het begint langzamerhand steeds drukker te worden. Terwijl collega Judith zich onder de vroege vogels mengt, struint de ongenode gast richting het LED-scherm. Daar moet ergens Mark Pastoor zijn, de man via wie het contact met de pers verloopt. Mark is samen met wat collega-vrijwilligers druk bezig om het scherm aan de praat te krijgen. Dat lukt uiteindelijk en de testcase blijkt een – op z’n zachtst gezegd – opmerkelijke. Maar wanneer men heeft kunnen concluderen dat het LED-scherm het doet (en hoe!), heeft hij wel even tijd voor de pers. ‘Bakje koffie dan maar?’, vraagt hij.

Bij de feesttent wordt nu nog louter koffie geschonken. Dat kan ongetwijfeld niet heel lang meer duren, geeft ook Arjan Schaaf toe. Hij is de initiator van dit evenement en tevens tot erelid benoemd. ‘Het begon negentien jaar geleden’, vertelt hij. ‘We waren met drie man aan het knallen en hadden nog maar één melkbus. Destijds werd er nog veel vernield in het dorp, door jongeren die verder niets te doen hadden op oudejaarsdag. Zij wilden later wel met ons meedoen en zo is dat ontstaan. Sindsdien is het eigenlijk alleen maar groter geworden. En de gemeente Marum was er ook blij mee. Omdat wij hier een feest hadden, werd er in het dorp niets meer vernield.’ Nog steeds is Arjan nauw betrokken bij de organisatie van het carbidschieten, maar hij geeft toe een stapje terug te hebben gedaan. ‘Jongens als Mark en Carlo Roffel pakken het nu meer op. Groter hoeven we in ieder geval niet te worden, dit is groot zat.’

Ondertussen heeft Judith een praatje aangeknoopt met het cateringteam, bestaande uit Ciska, Marja, Coba, Geertje, Anne en Chris. Hoewel het nu nog vooral koffie is, geven zij aan dat het later op de dag nog vooral om bier en hamburgers gaat. Onder de aanwezigen zien we onder andere Rick Tuinstra, die zich vier jaar geleden aansloot bij de club. ‘Beetje knappen, leuk man’, is zijn korte redenatie. Verder spreken we ook Michel, die al tien jaar bij de club is aangesloten. Het staat in schril contrast met debutant Jarne Menninga. Met zeventien jaar is hij één van de jongste ‘knappers’. De al eerder aangewezen Carlo Roffel wordt omschreven als ‘opperhoofd’, maar staat nu vooral slap te ouwehoeren met Lorenzo. Folkert van der Kaap is er natuurlijk, en ook Jordy Renkema. Laatstgenoemde moet later nog in de baan als zanger, evenals artiesten als Lytse Hille, Melissa Smilda, René Becker en Lucas en Gea.

Even later spreken we Jurriën, een dorpsgenoot die zelf niet in de karakteristieke rode jas van de carbidclub komt. ‘Maar ik ben er wel ieder jaar bij’, vertelt hij, terwijl hij een filmpje laat zien van het jaar ervoor. ‘Eigenlijk moeten jullie hier ’s middags komen, wanneer de artiesten er zijn. Je weet niet wat je ziet.’ Bovenal is de dorpsgenoot trots op de 42 vrijwilligers van de carbidclub, die ieder jaar weer een groots feest organiseren op het land van de familie Ausma. ‘Het is fantastisch. Een feest voor het hele dorp. Er is nooit geen geouwehoer en iedereen werkt mee. Er komen jaarlijks wel zo’n vijfhonderd man.’

Het is inmiddels bijna tien uur, als de heren van de carbidclub nog niemand hebben gevonden om het startschot te verrichten. Al gauw wordt er naar Judith gekeken en dus kan het dat zij even later – in een kekke groene broek en met oordoppen op haar hoofd – richting de melkbussen loopt. Met het hart bonzend in de keel en keurig begeleid door Patrick (‘goed vasthouden Patrick!’, klinkt het vanaf de kant), lukt het haar om alle bussen van een knal te voorzien. Twee verdwaalde wielrenners zien het tafereel met grote ogen aan. Wat hier gebeurt, hebben zij nog nooit gezien….

Wat: carbidschieten tegenover In de Klaver

Wanneer: 31 december 2019

Hoe laat: 9:45 uur