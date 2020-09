De Ongenode Gast on tour in Zevenhuizen

Ongenode Gast – Startsein bouw MFC Zevenhuizen

Wat: Startsein bouw MFC Zevenhuizen

Waar: Zevenhuizen

Wanneer: 18 september 2020

ZEVENHUIZEN – Op vrijdagmiddag draait de Ongenode Gast rond 15:00 uur het parkeerterrein van voetbalvereniging Zevenhuizen op. Hij is ruim op tijd en dus heeft hij nog even de tijd om het een en ander op zijn telefoon te checken. Opeens duikt er een auto naast hem op. Een bekende blauwe Volkswagen parkeert naast de Ongenode Gast. Achter het stuur zit fotograaf Erik Veenstra. De Ongenode Gast van deze week is niet bekend in deze regio en dus wijst Veenstra hem de weg. De hoek om. Een grote kraan prijkt in het gezichtsveld. We zijn op de juiste plek. Vandaag wordt de starthandeling verricht van de bouw van een nieuw Multifunctioneel Centrum in Zevenhuizen. Een plek waar alles (lees: diverse sporten, cultuur, evenementen, etc.) in Zevenhuizen samen moet komen. Ongeveer een vijftiental mensen vormen het welkomstcomité die middag. Ook de steekijskar van Anja is aanwezig, maar dat laat de Ongenode Gast aan zich voorbij gaan. Het bestuur van MFC Zevenhuizen is in groten getale vertegenwoordigd en dus knoopt hij allereerst een gesprek aan met Richard Kobes, de grote initiator achter het nieuwe MFC. De Ongenode Gast vraagt zich af wat voor gevoel Kobes hier nou van krijgt. “Je bent heel lang bezig met zoiets. Nu begint het leuke pas”, vertelt hij zichtbaar trots, “Wat je nu ook gaat doen is blijvend. Ons doel is in ieder geval bereikt en daar zijn we heel blij mee.” Het is de vorming van een nieuw dorp laat de voorzitter weten. De Zevenhuisters moeten elkaar nog meer vinden is het bestuur van mening. De komst van het MFC is broodnodig volgens Kobes: “We hebben hier een sportzaaltje die in de winter niet warm te krijgen is en in de zomer niet koel. Bovendien lekt het bij elke regenbui.” Tijdens het gesprek wordt de Ongenode Gast onderbroken en verzocht zich in te schrijven in de kantine, want de coronamaatregelen moeten ook die vrijdagmiddag in Zevenhuizen nageleefd worden. De Ongenode Gast blijkt overigens totaal niet ongenood te zijn. Koffie, cake en een heus naambordje worden hem aangereikt na inschrijving. De kantine is op dat moment redelijk gevuld. Allereerst ziet de Ongenode Gast in de kantine zowaar een bekend gezicht. Het is Jan Willem Slotema. Raadslid in de gemeente Westerkwartier en bovenal bekend van ‘De Kreukel’ in deze krant. Af en toe laat hij zijn gezicht op de redactie zien en dus is een kort praatje gauw gemaakt. Veenstra stelt nog een aantal mensen voor. Dat is die, die is dat, enzovoort. Als we vervolgens door het tienkoppige bestuur naar buiten worden begeleid, blijken er zo’n zestig personen op de opening te zijn afgekomen. Raadslid Koos Siegers gaat naast de Ongenode Gast staan en ondanks dat hij een nieuw gezicht is in de regio, kan hij zijn rol blijkbaar maar moeilijk verbloemen. “De Ongenode Gast?”, vraagt Siegers zich af. Het antwoord klinkt instemmend. Kobes houdt op zijn beurt een openingswoordje. Daarin bedankt hij een ieder die met hen heeft meegedacht en meegeleefd. Wethouder Hielke Westra pakt dan de microfoon om zijn waardering uit te spreken over de samenwerking met het bestuur van het nieuwe MFC: “Gladjes, dat is misschien wel het woord voor Zevenhuizen. Alle procedures zijn goed verlopen en het getoonde begrip voor elkaars werkzaamheden hebben het proces alleen maar bevorderd. Nu begint het werk pas echt.” Daarna is het woord aan wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Op deze heugelijke dag wordt letterlijk het eerste piketpaaltje geslagen. Het sociaal en cultureel leven in Zevenhuizen zal enorm groeien dankzij deze impuls.” Dan is het tijd voor de officiële starthandeling. “We gaan letterlijk een brug slaan naar de ijsbaan”, vertelt Kobes. Daarop worden alle gemeenteraadsleden die aanwezig zijn verzocht richting de kraan te lopen. Gewapend met handschoenen en een schep moeten zij de kraanbak vol zien te scheppen. De één doet meer dan de ander, want waar Siegers zich een hernia schept, loopt Dijkstra-Jacobi goedkeurend om het scheppende gezelschap heen. Een carrièreswitch naar opzichter op de bouw, ligt wellicht in het verschiet. Als de bak vol is, mag Westra onder begeleiding de kraan richting het ‘gat’ in de dijk rijden. Het gaat allemaal goed en zo is de starthandeling voor de bouw van een nieuwe MFC in Zevenhuizen verricht. De Ongenode Gast laat ook de drankjes aan zich voorbij gaan, want er ligt nog voldoende werk op hem te wachten voor het weekend begint. Wel lekker dat hij ook een keer ‘genood’ is. Voelt goed. Nog maar een dankwoord dan. De zoveelste die middag. Bedankt, bestuur van MFC Zevenhuizen voor het hartelijke welkom.