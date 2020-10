De Ongenode Gast op sportschoenen naar Peize

PEIZE – In Peize staat beweging de laatste tijd steeds hoger op de dorpsagenda. Dat komt niet in de laatste plaats door Peize in Beweging, die onlangs al begonnen met de Pleinspelen voor de basisschooljeugd. Om ook de oudere jongeren in beweging te krijgen, startte afgelopen week het Old Stars-project. Onder een lekkere herfstzon was het daarom goed toeven in het Hopbeldorp. De Ongenode Gast trok zijn sportschoenen aan en toog naar Peize.

‘Koffie, bier, droge worst?’ Als het aan Laurens Bloem van Peize in Beweging ligt, ontbreekt het zijn bezoek aan niets. Dat valt te prijzen. Iedere woensdag zetelt hij in de kantine van voetbalvereniging Peize, vaak omringd met studenten van het Alfa College. De kantine blijkt vervolgens het epicentrum voor vele activiteiten in het dorp. Laurens is blij met deze plek, dichtbij de scholen en alle sportieve voorzieningen in het dorp. ‘Zeer blij mee, zeker.’

Ook Marten Vogt is aanwezig. De sportcoach van de gemeente Noordenveld, te herkennen aan zijn Welzijn in Noordenveld-bodywarmer, heeft er zin in. ‘Er komen vandaag vier sporters. Dat waren er meer, maar enkelen hebben vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus afgezegd. Begrijpelijk, we hopen dat er later meer mensen aansluiten.’

De eerste drie weken staat er tennis op het menu. Wat er daarna gebeurt, ligt aan de deelnemers. De eerste komt inmiddels de Peizer kantine binnen gewandeld. Mannie vraagt of er nog meer komen. Dat is zo, wordt haar verzekerd, waarop ze gerust een bak koffie pakt. Ze heeft nu de tijd voor het nieuwe project, zo vertelt ze. Ik volleybal en zwem ook nog.

Ook Ton van der Meijs is aanwezig. Geen onbekende in het dorp en zeker niet bij de voetbalvereniging. Jarenlang liep hij hard. Iedere zondagochtend in en rondom Norg. ‘Maar dat kan nou niet meer’, zegt hij. ‘Problemen met de knie. Die problemen zijn nog niet verholpen, dus ik weet niet of ik straks aan alles makkelijk mee kan doen. In ieder geval stimuleert het om met anderen in beweging te komen.’

Als ook Inez en Bert binnen zijn en daarmee de club compleet is, vertelt Laurens dat vooral de veelzijdigheid aan beweging belangrijk is. ‘We gaan de komende tijd verschillende manieren van bewegen aanbieden. Bovendien zit er een sociale factor aan deze bijeenkomsten.’

De basisschooljeugd krijgt al extra beweging aangeboden, nu zijn dus de ouderen aan de beurt. ‘In Peize zijn er al best veel clubjes die iets aanbieden. We willen hen ook niet in de weg zitten’, verduidelijkt Laurens. ‘Maar het zou juist mooi zijn om op deze manier ouderen bij elkaar te krijgen en te laten bewegen, met medewerking van verschillende verenigingen. Dat is uniek.’

Voor de ouderen wordt er een programma op maat bedacht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en waar nodig wordt er door een fysiotherapeut advies gegeven. ‘We hebben geen illusie dat jullie straks op Wimbledon staan’, zegt Laurens tegen de vier deelnemers. Zij lachen opgelucht.

Op dan naar de tennisbaan voor de allereerste editie van Old Stars. Daar staat tennisleraar Lennart al klaar. In de zon komen zijn wapperende manen goed uit de verf en hij verwelkomt het viertal sporters met een glimlach. Bert moet nog even verstek laten gaan: ‘Ik moet nog een sporttenue aanschaffen. Diepte-investering’, lacht hij.

De rest gaat vrijwel direct aan de slag. Rackets worden uitgedeeld en de basisprincipes van het tennissen komen nog eens naar voren. Laurens en Marten zien het met een grote glimlach aan. ‘Dit is toch mooi?’

De komende tijd zal iedere woensdag een aflevering van ‘Old Stars’ plaatsvinden in Peize. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met Marten Vogt (06-45303779).

Wat: startbijeenkomst Old Stars

Wanneer: woensdag 7 oktober

Hoe laat: 9:45 uur