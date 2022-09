De Ongenode Gast overleeft handboodschieten, de rest van het gezelschap ook

LEEK/RODEN – De ongenode Gast was deze keer eens een Genode Gast. Een geheel nieuwe ervaring, kan zij wel vertellen! Handboogvereniging de Noorder Pijl zette haar deuren wijd open voor de redacteur van de Krant. En ze mocht zelfs mee schieten. Spoiler alert: iedereen overleefde het. Oh ja, en rennen is verboden.

In de sporthal in Leek wordt al druk gewerkt op het moment dat ze binnenkomt. Grote borden met daarop doelen worden op verschillende afstanden naast elkaar gerold. De doelen hebben gekleurde cirkels, waarbij men straks het midden van het doel (het blazoen) probeert te raken.

Marten Oldengarn is deze avond voor de tweede keer op proef. ‘Als kind schoot ik met een pvc-buis, dus het zat er al vroeg in. De vorige keer ging het heel goed en ik vind het ook echt heel leuk. Het gevoel van de afstand schatten, de pijl loslaten en dan het doel raken. De triomf die je dan voelt, dat vind ik heel leuk.’ Heleen Buijs, secretaris van de vereniging vertelt dat de vereniging zo’n 100 leden heeft. ‘We hebben tijdens corona wat leden ingeleverd, maar zijn nog steeds de grootste boogschietvereniging in het Noorden. En het ledenaantal loopt flink op.’

Gerard Geertjes, voorzitter, vult aan: ‘We staan altijd op festivals zoals het zomerfolkfestival Rapalje in Groningen om een demo te geven. Mensen kunnen het dan zelf ook even proberen. Ook daar komen eigenlijk altijd wel nieuwe leden vandaan.’

De doelen staan op diverse afstanden. ’10 meter, 18 meter en 25 meter. En als je goed kijkt zie je dat ze zo zijn opgesteld dat je altijd overzicht hebt en nooit in elkaars zichtlijnen kunt gaan staan.’

Op de veiligheid wordt minutieus gelet. Alle boogschutters staan op dezelfde lijn te schieten. Als iedereen zijn of haar pijlen heeft afgeschoten, klinkt er een kreet en kunnen de pijlen pas opgehaald worden. ‘Zelfs als aan de andere kant van het veld geschoten wordt mag je niet je pijlen halen. Veiligheid voor alles.’

En dan is het tijd voor de Ongenode Gast om zelf te schieten. Eerst wordt uitgezocht wat haar dominante oog is. Geertjes: ‘Het maakt niet uit of je links of rechts bent. Ik ben zelf rechts, maar ik schiet met links. Mijn linkeroog is dominant. Maak maar een opening met twee handen tegelijk. Die strek je voor je uit en dan kijk je er met je beide ogen door. Bijvoorbeeld naar de klok. Doe dan afwisselend een oog dicht en het oog waar je de klok mee ziet is je dominante oog.’ Rechts blijkt positief. Aan de rechterhand komt een vingerbeschermende handschoen, aan de linker een pols- en armbeschermer. ‘Dat is om te voorkomen dat je de pees tegen je arm krijgt, want dan is hij flink blauw,’ waarschuwt Geertjes. Dan is het tijd om te schieten. ‘Denk er aan dat je de pijl pas op de boog zet als je op de lijn staat.’ Weer zo’n veiligheidswaarschuwing. ‘Beide benen aan een kant van de lijn. Zoek een punt op je gezicht waar je je hand op laat rusten als je de pees naar je toe trekt. En los!’ Hoppa, de pijl schiet meteen over. Nog maar eens proberen. Deze keer in het doel. En steeds dichter bij de middelste ring.’ Dat gaat helemaal zo gek nog niet! Ook Geertjes is aangenaam verrast. ‘Dat gaat heel goed. De een doet er weken over en de ander schiet hem er zo in.’

Wanneer de Ongenode Gast haar pijlen ophaalt en terug rent, klinkt er een kreet: ‘Niet rennen!’ Heleen Buijs verduidelijkt: ‘Als je struikelt met een pijl in je hand kan dan nare gevolgen hebben.’ Oeps, inderdaad.

Dan is het tijd voor pauze. Eens even een jong lid aan de tand voelen. Yelena Meeuwig is bijna 15. De minimale leeftijd is 12 jaar. ‘Ik ben samen met mijn moeder en mijn broer lid. Het was mijn idee, boogschieten leek me wel heel leuk. En het bleek dat mijn moeder en mijn broer het ook heel erg leuk vinden. Sinds een half jaar heb ik een eigen boog. Ik schiet wel graag op 10 meter, maar inmiddels ook op 18 meter. Boogschieten geeft me rust in mijn hoofd. Ik ben vaak druk in mijn hoofd en door schieten wordt mijn hoofd leeg, waarschijnlijk omdat ik me moet concentreren.’

Laurens Vos schiet al meer dan negen jaar. ‘Dit is een Compoundboog. Die schiet pijlen met een snelheid van zo’n 300 kilometer per uur. Een Compoundboog is de meest ingenieuze boog, je kunt hem zelf op de millimeter instellen. Ik schiet redelijk goed, maar niet goed genoeg voor een titel. Wel ben ik regelmatig eerste op clubwedstrijden. Ook heb ik eens aan een NK 3D schieten meegedaan, maar dan eindig ik in de middenmoot.’ Boogschieten kun je zo duur maken als je wilt. ‘Deze boog heb je voor rond de 1500 euro. Maar je kunt ook prima schieten met een gewone boog. Het is maar net wat je wilt.’ Meer info: noorderpijl.nl.