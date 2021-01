De Ongenode Gast pikt een bolletje mee

Wat: oliebollen drive-thru VV Roden

Wanneer: donderdag 31 december

Hoe laat: 9:30 uur

RODEN – Langs de deuren, dat zit er dit jaar even niet in. Maar, zo vertrouwde Roden-voorzitter Hans de Vries de Ongenode Gast toe, er werd wél een drive-thru opgericht. Voorzien van twee partytenten en vrijwilligers met mondkapjes. Een unicum en dus kwam de Ongenode Gast een kijkje nemen.

Op dus naar het parkeerterrein van de voetbalvereniging aan de Norgerweg. Borden wijzen de weg, al was dat niet eens nodig geweest. Want door de kale bomen is het zicht op de drive-thru uitstekend. Van voorzitter De Vries geen spoor, maar de Ongenode Gast weet dat hij al sinds ’s morgens vroeg in touw is. Te beginnen met drieduizend oliebollen. Mochten er meer oliebollen nodig zijn, dan worden die vers bij gebakken.

Mondkapjes, mutsen en handschoenen: zo zijn de vrijwilligers in de verschillende tenten gekleed. Zo ook bestuurslid Henk Brink, die in de eerste tent over de betaling gaat. Hij is er vroeg bij. ‘Of ik hier de hele dag sta? Nou, ik hoop het niet!’, lacht hij. Al jaren is hij betrokken bij de oliebollenverkoop van zijn club. ‘Mijn vrouw merkte op dat het voor mij voor het eerst in elf jaar is dat ik niet help met het langs de deuren gaan van de jeugd. Meestal help ik bij de bevoorrading van de jeugd en delen we teams in voor de wijken. Nu doen we het dus zo.’

En de verkoop begint goed. Zo rond half tien, de begintijd, zijn er toch al tien auto’s gestopt. ‘De meneer die net wegrijdt, is hier per toeval terecht gekomen. Die zag het bord langs de kant van de weg staan’, zegt Henk. ‘En in het centrum staat natuurlijk nog een kraam, die wordt bemenst door de MO19.’

In de andere tent staan Ellen Siegers, Marion Barkhof en Roy Steendam oliebollen in zakjes te doen. Zes stuk voor vijf euro, geen geld natuurlijk. En allemaal gebakken door Bas van Esch en zijn collega’s, die rond deze tijd toch altijd weer druk bezig zijn met dit traditionele feestmaaltje. ‘We hebben nu al een kleine duizend’, schat Roy in. ‘Dit is de eerste lading die we hebben ontvangen. We proberen die nu zoveel mogelijk alvast in te pakken.’

Terwijl de stroom auto’s op het parkeerterrein langzaamaan aanzwelt en fotograaf Erik menig bezoeker op de gevoelige plaat probeert te leggen, biedt Henk het journaille koffie aan. Daar gaat het mondkapje even voor af, daar we op afstand en in de buitenlucht toch immers ook veilig zouden moeten zijn. Het is prima oudjaarsweer, al is het nog vrij koud. In dat opzicht kun je beter langs de deuren, zodat je nog enige beweging krijgt. Misschien dat het vertrouwde gezicht volgend jaar terugkeert.

We bedanken de vier vrijwilligers en gaan weer verder, op naar het carbidschieten elders in het verspreidingsgebied van De Krant. Daarbij passeren we de oliebollenkraam van de familie Bruggink op de Brink, die het al vanaf begin december smoordruk hebben. En natuurlijk: ook op deze oudjaarsdag staan de mensen alweer in de rij. Gelukkig op afstand en met respect voor andere klanten. In een jaar waarin alles anders is, blijft de zucht naar oliebollen onverminderd. Dat kan de Ongenode Gast zich maar al te goed voorstellen.