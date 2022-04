De Ongenode Gast schuift aan bij de banenborrel

RODEN – Een banenborrel. Dat stond nog niet eerder op het lijstje van de Ongenode Gast. Gezellig kletsen over werk onder het genot van een borrel. Klinkt als muziek in de oren. Nieuwsgierig als altijd stapt –ie daarom de Pompstee binnen op een gure regenachtige dinsdagmiddag. De eerste die hij tegen het lijft loopt is wethouder Alex Wekema. Zou hij ook op zoek zijn naar een baantje?

De verkiezingen zijn achter de rug en de partij van wethouder Alex Wekema heeft een zetel verloren. Wellicht dat Wekema zich oriënteert op de arbeidsmarkt. Zou zo maar kunnen. Garanties heb je immers niet in de politiek. Thema is horeca, dus misschien zien we de wethouder straks wel achter de tap. Collega Tonny de Jong staat naast hem. De Jong is bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente Noordenveld. De banenborrel is een initiatief van verschillende gemeenten. Alles wat er gebeurt op het gebied van werkgelegenheid in de regio wordt gezamenlijk aangevlogen, legt hij de Ongenode Gast uit. ‘Werk in zicht’ heet de actie. Op deze banenborrel zijn de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier present. Ook het UWV is vertegenwoordigd. Zeven horecaondernemers geven acte de presence. Het voelt bijna een beetje vreemd: het is druk in de Pompstee. Kont aan kont op sommige momenten. Bennie van Es, u weet wel, de uitbater van de fraaie herberg in Roderesch, loopt met wat drankjes en een grote glimlach naar zijn tafel. Van Es is dolenthousiast over het initiatief. De horeca zit te springen om vakmensen, weet hij. Net als de rest van Nederland. Overal is een groot tekort aan installateurs, timmermannen, koks en andere vaklieden. Hij heeft al verschillende gesprekken gevoerd. Ook met Oekraïners. Van Es hoopt dat er een goeie kok tussen zit, die kan morgen al bij hem aan de slag. En hulp in de afwas en de schoonmaak hoopt hij ook te vinden op de banenborrel. ‘Bij ons werk je van 10 tot 18 uur, ideaal. Je kunt nog sporten en de kinderen naar bed brengen’, meldt hij handig.

Even verderop staat Abidi Mohamed. Hij schijnt de Ongenode Gast te kennen, de Ongenode Gast hem niet. Van het Nienoordcollege in Leek, lacht hij. Dat is al een mooi tijdje geleden. Mohamed vertegenwoordigt de gemeente Westerkwartier als bedrijvencontactfunctionaris. Hij is verheugt over de opkomst. Daar leek het met een schamele vier aanmeldingen niet op. Zeker een mannetje of dertig lopen er rond in het gezellige etablissement. De dames van de Postwagen in Tolbert zijn er ook. Renée en Johanna zijn op zoek naar personeel in de bediening, de spoelkeuken en schoonmaak. Per toeval belandde Gerlof bij hen aan tafel. Hij loopt stage bij een juristenkantoor dat zich boven de Postwagen bevindt. Gerlof wil geld verdienen en wil alles wel aanpakken. Hij kan meteen aan de bak. Bart de Vries van het Wapen van Drenthe heeft al drie afspraken staan en is inmiddels in gesprek met de vierde kandidaat. Ook De Vries is enthousiast. Logisch, met drie goed uitziende dames aan tafel. Die kunnen linearecta de bediening in op het mooiste terras van Drenthe. Het lijkt of Barbara van Herberg van Es beet heeft. Maria mag graag koken en wil alles wel doen. Bediening, schoonmaak, de handjes laten wapperen in de keuken, niets is haar teveel. Gevalletje win-win lijkt het. Het succes van de middag is te danken aan de informele setting, meent Barbara.

Fati komt uit Somalië, maar woont in Oekraïne. Hij is nu één maand in Roden en hij is onder de indruk van alle vriendelijke mensen. Hij wil graag wat doen. Het liefst een ‘kitchen job’, laat hij la de Ongenode Gast lachend weten. Fati heeft al verschillende gesprekken gehad. Jolien van Olivier Events is naarstig op zoek naar entertainers. Bij Olivier kun je terecht voor familiedagen, bedrijfsuitjes, teambuilding en andere feestjes. Inmiddels staat er een afspraak met een jongeman van Turkse komaf. Leergierig en super gedreven, volgens Jolien die geen moment onbenut liet om hem aan de haak te slaan.

Gerard Uiterwijk van de Pompstee kijkt tevreden. Zojuist noteerde hij nummer vier. Ook de Pompstee zit te springen om horecakaffers. Afwassers, mensen die een dienblad kunnen vasthouden (en ook nog netjes uitserveren) mensen in de keuken, alles is welkom. Nu de horeca weer open is, is het druk als vanouds, weet Debby die er zelf in de bediening werkt. Ze zal blij zijn met wat versterking zegt ze. Het lijkt de Ongenode Gast ook wel wat, een baantje in de horeca. Of al die gezelligheid te combineren valt met een baan in de journalistiek valt ernstig te betwijfelen. Beter aan de bar dan achter de bar dan maar. Ook geen straf.