De Ongenode Gast schuift aan bij een chic ontbijtje

NORG – Meestal vinden de favoriete feestjes van de Ongenode Gast plaats rond borreltijd. Nog niet eerder is het voorgekomen dat –ie er de wekker voor moest zetten. Maar ja, je moet wat over hebben voor een gezellig ontbijtje met ambitieuze ondernemers uit de gemeente Noordenveld. En heel eerlijk: uitstekend verzorgd door de ambtenaren van de gemeente. Gooise toestanden leken het: verse zalm, pancakes, pulled pork, scrambled eggs, warme croissants en een vers geperst justje. Koren op de nog lege maag van de Ongenode Gast.

Hoewel de Ongenode Gast en fotograaf Erik Veenstra niet op de gastenlijst voorkomen van het door de gemeente georganiseerde ondernemersontbijt, worden we uiterst hartelijk ontvangen door Maxim Romashuk en Tonny de Jong van de gemeente Noordenveld. Wethouder Jos Darwinkel schrijft onmiddellijk twee naamkaartjes uit met de bedoeling om ze op de borst te spelden. De Ongenode Gast kiest voor de broek. Ook Ingrid Alkema is van de partij. De beleidsmedewerker van Economische Zaken heeft niks te klagen over de spotlights voor ondernemers. De Promotiedagen zijn nog maar net achter de rug of de Dag van de Ondernemer staat alweer op het programma. Ze wijst de Ongenode Gast op de aanwezigheid van Peter Perey, die namens ‘Ik ben Drents Ondernemer’ (IBDO) aanschuift voor het ontbijt. In tegenstelling tot buiten (koud en guur) is het in het gezellige etablissement aan de Asserstraat behaaglijk warm. Naar alle waarschijnlijkheid beschikt Norgerhout over een vast energiecontract, concludeert Okke Brouwers van DVEN Accountants. Stefan Wendel, Bart Spandaw, Wim Liewes, Jan Dorenbos, Bertjan Stadman en Emiel van der Heide zijn ook van der partij. Laatst genoemde mag zich kersverse voorzitter van de Zakenkring Roden noemen. Stadman mag zijn honneurs als vicevoorzitter waarnemen, mocht Van der Heide een keer verhinderd zijn. Tijdens de nieuwjaarsborrel op 13 januari worden de heren officieel geïnstalleerd en neemt de club afscheid van Johan Hummel de Zakenkring de laatste zes jaren heeft gediend van prima leiderschap. Hij heeft in ieder geval de kikkers in de kruiwagen weten te houden in de bij vlagen roerige tijden. Jos Darwinkel heet de 42 aanwezige ondernemers welkom. De gemeente beseft als geen ander dat het barre tijden zijn voor ondernemers, laat hij weten. Ze hebben de ene na de andere crisis te verstouwen. ‘We kunnen niet in alles helpen, maar wel naast jullie staan’, zegt de wethouder die ook zijn trots uitspreekt over de bloeiende economie en de mooie bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Er is nog een man met de hamer aanwezig op het ondernemersuitje: Jan Mulder heeft onlangs het roer overgenomen van Rieks Perdok. Hij mag nu de boel gaan leiden bij Ondernemerscontact Noordenveld (OCN). Hendrik van der Heide van Aforum is er, net als projectondersteuner Marjan Wiersma en Marjan van der Bult van de Geluksfabriek is er ook. De Geluksfabriek bestaat al 9 jaar. De Ongenode Gast heeft er nog nooit van gehoord. Van der Bult helpt ondernemers positioneren. ‘Waar sta ik nu en waar wil ik naar toe’, verduidelijkt de onderneemster die zich ervan bewust is dat er werk aan de winkel is op het gebied van zichtbaarheid. Wellicht dat ze nog een beschuitje gaat eten met Darwinkel. Elske Dijkstra, u weet wel, de vrouw achter de grote events als de Drenthe 200, Bartje 200, de Slag om Norg en de Veldslag om Norg is er ook. Samen met (zaken)partner regelt ze de volledige organisatie van de prestigieuze Noordenvelder koersen. Voor de Drenthe 200 die op 28 december wordt verreden hebben zich al 1750 diehards gemeld, weet ze de Ongenode Gast te vertellen. Benny en Barbara van Es zitten gezellig samen aan een lekker broodje. Het horecastel heeft goed nieuws te melden. Vanaf december is de fameuze Herberg van Es in Roderesch op vrijdag en zaterdag ook weer open voor diner. Met dank aan een nieuw aan de haak geslagen topkok. De ondernemers zijn blij dat ze hun gasten weer een dinertje kunnen voorschotelen. Lunch is leuk, maar haalt het in de verste verte niet bij een uitgebreide maaltijd waarbij gasten in de watten gelegd worden met goede wijn en fijne muziek, vinden de ondernemers. Eelke Wiegersma staat aan de bar. Op zijn bord ligt een enorme bult eten. Een makkie voor de bijna twee meter lange videodesigner en websitebouwer. Op zijn bloes valt te lezen wat je er allemaal gratis bij krijgt als je een website bij hem afneemt. Dat is nogal wat. De Ongenode Gast heeft de buik inmiddels vol. Dat geldt waarschijnlijk niet voor André Steenbergen, Bas de Jager en Miranda Nienhuis. Hun naamkaartjes liggen nog onaangeroerd bij de entree. Een ding is zeker: de ‘Dag van de Ondernemer’ mogen ze prima een paar keer per jaar op de agenda zetten in de gemeente Noordenveld. Dan kunnen ze de Ongenode Gast zeker op de gastenlijst noteren.

Wat: Ondernemersontbijt

Waar: Norgerhout in Norg

Wanneer: Vrijdag 18 november, 7:30 uur