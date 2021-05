De Ongenode Gast trapt een balletje mee op het 4 X 4 toernooi

RODEN – Donkere wolken pakken zich samen boven het sportpark van vv Roden, maar gelukkig is dat alleen letterlijk het geval en niet figuurlijk. De regen, wind en kou weerhouden de voetballende jeugd er niet van om mee te doen aan het Mega 4 x 4 Voetbaltoernooi. In grote getale zijn ze gekomen, samen met hun begeleiders. Hoogste tijd voor de Ongenode Gast om ook naar het voetbalveld te gaan om de jonge voetballers aan te moedigen.

De eerste ronde is nog maar net begonnen of er breekt een regenbui los. Jos Koenes, begeleider van team Bolle Baries kruipt snel in de dug-out om droog te blijven. Zijn team hoeft nog niet te spelen, maar trapt verderop tegen een bal om alvast warm te worden voor de wedstrijd. ‘Weer of geen weer, het maakt voor die jongens niet uit,’ zegt Koenes. ‘Het is mooi dat er iets wordt georganiseerd, dit is een leuk vakantie-uitje zo.’

Even verderop staat Ellen team ‘De Killers’ aan te moedigen, waar zij begeleider van is. ‘Ze doen het best goed,’ zegt ze. ‘De stand is 1-1. Als ouder heb je nu ook de kans om ze weer even te zien voetballen, dat is wel heel leuk.’ Afina Egberts heeft twee grote paraplu’s meegenomen. ‘Daar kunnen ze mooi onder schuilen als het regent,’ zegt ze. Egberts is begeleider van GOMOS JO8, bestaande uit team- én klasgenoten Robin, Sanne, Lynn, Sven en Jelte. Op de vraag of zij zin hebben in het toernooi schudt Robin eerst hard lachend zijn hoofd, maar hij meent er niets van. ‘Wij hebben er heel veel zin in,’ zeggen de kinderen. ‘We gaan alle winnen.’ Lynn voegt er wel aan toe: ‘We gaan ons best doen. We zijn er vooral om lol te hebben.’ Dat gaat vast lukken. Als het tijd is voor hun eerste wedstrijd gaan de jassen snel uit en rennen de kinderen enthousiast het veld in.

Vrijwilliger Jan Mulder – nee, niet de bekende voetballer en analyticus – staat aan de rand van het veld toe te kijken. In tegenstelling tot zijn naamgenoot heeft hij naar eigen zeggen geen verstand van voetbal. ‘Mijn zoontje voetbalt,’ vertelt hij. ‘Daarom ben ik nu coördinator bij de jeugd onder twaalf. Bij activiteiten ben ik erbij, om te kijken of alles goed gaat. Nu er geen publiek is, is het wel belangrijk om goed op te letten of er geen blessures komen.’

Team El Schaarkouri – genoemd naar de FC Groningenspeler die berucht is vanwege zijn schaarbewegingen – komt net van het veld af. Als begeleider Gerard vraagt hoeveel schaarbewegingen er zijn gemaakt valt het antwoord tegen: ‘Geen één.’ Snel rennen de jongens weer verder. Bij het doel is namelijk een doek gespannen, waar kinderen die niet hoeven te spelen ballen door gaten kunnen trappen. Zo kunnen ze mooi hun traptechniek oefenen. Gerard kijkt ze na. ‘Super dat dit kan,’ zegt hij. ‘Het weer maakt ze helemaal niks uit.’

Jessie is juist net op weg naar het veld. Zij is zelf voetballer bij vv Roden en trainster van JO 10-4 en JO 9-2 en vandaag is zij actief als scheidsrechter en begeleider van de Oranje leeuwinnen. ‘Ik vind het best belangrijk dat er veel meisjes meedoen,’ zegt ze. ‘Ik vond het heel leuk dat ze mij vroegen om hun coach te zijn.’ Veel tijd om verder te praten is er niet, want haar team roept. Het is tijd om te voetballen.

Juram van Breukelen loopt voorbij. Hij is vandaag vliegende keep, manusje van alles, vrijwilliger en nog veel meer, zo vertelt hij. ‘Maar alle credits gaan naar Johan hoor, zegt hij, terwijl hij weer snel verder gaat. Voorzitter Hans de Vries beaamt dat: ‘Dit is het feestje van Johan.’ Johan is Johan Wardenier, die samen met jeugdleiders en vrijwilligers het toernooi al voor de 7e keer bij vv Roden organiseert. ‘Dat doen we twee keer per jaar,’ zegt Wardenier. ‘In de herfstvakantie doen we het weer. Het is mooi dat er weer zoveel kinderen zijn. Het gaat ook niet zozeer om het voetballen, maar dat kinderen lekker met elkaar sporten en in beweging komen. Respect, plezier en strijd staan daarbij centraal.’

‘Het is heel goed georganiseerd,’ zegt Hans de Vries. ‘Met kinderen kun je ook al snel iets organiseren. Als iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt, komt het vast goed.’ De Vries is blij dat er iets plaats kan vinden, nu de competitie stil ligt en er alleen onderlinge wedstrijden gespeeld worden. ‘We missen de competitie wel,’ zegt hij. ‘Hopelijk is dat na de zomer weer mogelijk.’