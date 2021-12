De Ongenode Gast trapt een balletje mee op het voetbalfestijn in Leek

LEEK – De ongenode gast gaat vandaag naar een voetbalfestijn in Leek. Op het basketbalveld bij het Vredewoldplantsoen geven trainers van FC Groningen namelijk een voetbaltraining. Alle kinderen tussen de acht en zestien jaar zijn welkom. Het is voor de ongenode gast even zoeken met al die mist. Opeens ziet ze verderop achter de bosjes groene vestjes verschijnen. Ze begint sneller te lopen en hoort dan ook het enthousiaste geschreeuw van trainer Frank Wolters dichterbij komen. Vanaf het veld klinkt een lekker muziekje. De ongenode gast krijgt bijna zin om zelf ook te gaan voetballen. Geen zorgen, want ze kon zich inhouden.

Op het veld zijn een stuk of twintig kinderen aan het voetballen. Ook de meisjes zijn goed vertegenwoordigd. Snel glipt de ongenode gast tussen de rode en geconcentreerde hoofdjes het veld over richting Lolkje Dolderman. Zijstaat aan de kant te kijken en is de begeleider van een van de kinderen. ‘Het is hartstikke leuk. De drie trainers doen het leuk en de kinderen luisteren ook goed naar ze,’ vertelt de begeleider. Haar zoon was ontzettend enthousiast. ‘Toen we aankwamen rijden zei hij gelijk: we moeten hier stoppen en parkeren. Hij kon niet wachten,’ zegt Dolderman.

De ongenode gast is benieuwd hoe de voetballers de activiteit vinden, maar de kinderen zijn gefocust op de trainers. Ook de spelers die aan de kant op hun beurt staan te wachten, kijken vol verwachting naar de coaches. Daarom durft de ongenode gast de sporters bijna niet te storen. Gelukkig ziet de ongenode gast opeens een meisje met een medespeler kletsen. De ongenode gast loopt snel tussen de ballen door. Het meisje heet Sophie met ph. ‘Het is leuk,’ vertelt Sophie. Ik wil later ook voetballer worden.’ De ongenode gast is benieuwd of Sophie dan ook voor FC Groningen kiest, maar dat is niet het geval. ‘Ik wil bij het Nederlands elftal voetballen.’ Als de ongenode gast verder loopt, ziet ze Sophie nog stiekem een goede dansbeweging maken. Gelijk heeft ze, want de gedraaide muziek is wel een dansje waard. Tibbe heeft ook naar zin. ‘Lekker een beetje tegen de ballen trappen,’ zegt hij.

Frits te Strake regelt het evenement. ‘We organiseren deze activiteit vooral om de kinderen iets leuks te kunnen bieden. Het gaat om de lol in bewegen en om de gezelligheid. We hopen ook dat er kinderen komen die serieus voetballen. Om te ontdekken wie er naar onze activiteiten komen, deel ik zo nog een vragenlijst uit. Als we weten wat voor sporters er komen dan kunnen we bekijken hoe we andere spelers kunnen bereiken.’

Ook Silvan Reilman helpt vandaag mee als trainer. ‘De kinderen zijn fanatiek en er is een mooie opkomst vandaag. Het weer heeft ons een beetje in de steek gelaten,’ vertelt Reilman. ‘In toekomst willen we dit soort activiteiten structureel organiseren. Hoe vaak dat zal zijn, hangt van de gemeentes af. Wat ons betreft doen we dit zo vaak mogelijk. De ongenode gast mist ouders langs de lijn. ‘Ouders mogen wel mee, maar als de kinderen in hun eentje kunnen komen dan hebben we dat het liefst. We moeten ook rekening houden met corona. Soms staan er veel ouders langs de lijn. Dan vragen we ze om weg te gaan. We moeten ons ook aan de maatregelen houden. Normaal gesproken zijn er ook buurtsportcoaches bij. Zij kennen de kinderen en roepen ze de af en toe wat tot de orde. De buurtsportcoaches hadden vandaag andere plannen en zijn daarom niet aanwezig.’

Als de ongenode gast met Reilman staat te praten, ziet ze vanuit haar rechterooghoek een bal in volle vaart haar hoofd naderen. Ze doet een dansbeweging en weet de bal te ontwijken. ‘Sorry,’ zegt de aanstichter. De ongenode gast stelt de jongen gerust door te zeggen dat ze de aanval overleefde. Toch gaat de ongenode gast graag nog wat langer mee en ze besluit daarom het risicogebied te verlaten. Als ze het terrein afloopt, merkt de ongenode gast pas dat het regent en dat lijkt haar een goed teken.