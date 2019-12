De Ongenode Gast verschaft zich toegang tot inspiratiemiddag toegankelijkheid

NORG – ‘Een inspirerende middag over toegankelijkheid’, zo beloofde het persbericht. Deze middag zou plaatsvinden in De Brinkhof te Norg, alwaar veertig gemeenteambtenaren uit Noord-Nederland bijeen zouden komen om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast was er een informatiemarkt, waar de ambtenaren ideeën konden op doen. De Ongenode Gast nam een kijkje.

Het ruikt alvast goed in De Brinkhof, wanneer de Ongenode Gast iets voor één uur binnen komt lopen. De inspiratiedag wordt namelijk eerst afgetrapt met een heerlijke lunch. Een tegemoetkoming aan de tientallen ambtenaren die van heinde en ver moesten komen vandaag, zo laat Jasper Varwijk weten. Hij is werkzaam bij Berenschot, een organisatie die in de publieke sector en het bedrijfsleven opereert. Samen met Kerstin Leidorf van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), organiseert hij deze middag.

Vanuit de gemeente Noordenveld is uiteraard wethouder Kirsten Ipema aanwezig. Als wethouder is ze nauw betrokken bij het ‘toegankelijkheidsvraagstuk’. Ze wijst verder de Ongenode Gast erop dat er nog geluncht kan worden. Een opmerking die ze niet hoeft te herhalen.

Tijdens het inscheppen van een stoofpotje zien we enkele bekenden. Onder hen Diederik Wierenga en Jan Harke Venema. Beide heren zijn betrokken bij de Stichting Toegankelijk Noordenveld. Ook Grietje Huizing is aanwezig en verder zien we ook Jos Sanders van de gemeente Noordenveld. In de ‘kuil’ van De Brinkhof – waar nu nog iedereen zit te lunchen – is een bescheiden informatiemarkt opgezet. Jim Retera is namens ZET één van de aanwezigen die een kraam zal bemensen.

Wanneer het overgrote deel uitgegeten is, begeeft men zich richting de achterzaal van De Brinkhof. Aldaar start men met het programma. Er is een algemeen welkomstwoord van Jasper Varwijk en daarna is het de beurt aan Mariëlle Blankestijn van Wheels of Change. Vroeger zat ze in het leger, maar tegenwoordig gaat ze in een rolstoel door het leven. Sinds 2004 is ze vanaf haar middel verlamd. ‘Wat ik vooral mis, is een stukje vanzelfsprekendheid’, vertelt ze aan de aanwezige ambtenaren. ‘De vanzelfsprekendheid om naar een restaurant te gaan bijvoorbeeld.’ Als één van de in totaal twee miljoen mensen in Nederland die mindervalide zijn, vindt ze het belangrijk dat de stem van die doelgroep gehoord wordt. ‘Betrek ons zoveel mogelijk bij het maken van het beleid’, is haar devies dan ook.

Wanneer aan de zaal wordt gevraagd wat de ambtenaren vandaag hopen te leren, blijft het eerst stil. Het gros moet nog aan het uitbuiken zijn, maar na enig aandringen komt de zaal los. Zo blijkt er behoefte aan ervaringen vanuit de praktijk. Een ambtenaar van de gemeente Aa en Hunze geeft aan dat hij binnen zijn organisatie maar moeilijk draagvlak kan vinden voor het onderwerp. ‘Er wordt door mijn collega’s vaak op gewezen dat het slechts een kleine groep betreft’, zegt hij. Mariëlle weet wel raad met zo’n opmerking. ‘Het gaat natuurlijk ook om de mensen om je heen. Als een restaurant niet toegankelijk is, ga ik er niet heen. En mijn vrienden ook niet. En mijn familie ook niet’, schetst zij.

Coby Koning, wier man invalide is geraakt, geeft aan hoe het leven van iemand drastisch verandert, wanneer zoiets gebeurt. ‘Je loopt tegen alles op en moet plotseling overal over nadenken. Een spontaan tripje zit er niet in. Je moet altijd uitzoeken of je ergens naartoe kan.’

Juist deze verhalen uit de praktijk maken indruk, zo blijkt. Even later is het woord aan wethouder Ipema, die zich gelukkig prijst met de helpende hand in Noordenveld. ‘Wij hebben mazzel met Toegankelijk Noordenveld en de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad. We hoeven als gemeente niet alles zelf te doen, maar werken juist met hen samen’, zegt zij. Even later gooit Ipema er nog een anekdote uit, om aan te geven hoe nauw het soms komt. ‘Ik zou onlangs een eerste laadpaal onthullen, tot ik er op werd gewezen dat deze midden op een stoep stond. Een scootmobiel zou hier bijna niet omheen kunnen. We hebben hiernaar geluisterd en gelukkig nu zo uitgetekend dat we geen laadpalen midden op de stoep hebben staan.’

De rest van de middag staan er workshops op het menu. Afsluitend is er nog een infoborrel en een ervaringsparcours. ‘Ik heb zo’n parcours al een paar keer mogen ervaren’, vertelt Jasper Varwijk tot slot. ‘Het is goed om mee te maken waar je tegenaan loopt.’

Wat: inspiratiemiddag over toegankelijkheid

Wanneer: woensdag 4 december

Hoe laat: 12:30 uur