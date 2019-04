De Ongenode Gast weet waar de pareltjes van Roden te vinden zijn

RODEN – Van lente was afgelopen donderdag nog geen sprake. Het was grijs in Roden, grijzer dan het haar van wethouder Henk Kosters. Dezelfde wethouder meldde zich echter tegen een uur op de Brink in Roden. Aldaar hing een Noordenveldse vlag over een bord, alsof men niet mocht weten wat er op dit bord stond. Niet veel later wist men het toch en ondertussen was de interesse van de Ongenode Gast al gewekt. Toch maar even een kijkje nemen dus.

Samen met collega (en tevens hoofd-toestanden) Judith, was De Krant goed vertegenwoordigd.

De onthulling van het bord lokte een aantal bekenden naar de Brink. Eén van hen is Alie Folkerts. Hoe kan het ook anders? Als boegbeeld van het Scheepstra Kabinet mag zij simpelweg niet ontbreken. Ze heeft daarnaast goed nieuws te melden. Op zaterdag 23 maart is de documentaire over Hindericus Scheepstra bekroond met zilver op het NOVA-Noord filmfestival. ‘We mogen nu meedoen aan de landelijke wedstrijd’, zegt Alie. ‘Hindericus gaat het land in!’



De gemeente Noordenveld is in de vorm van Renkse Bult en Jos Sanders vertegenwoordigd. Eerstgenoemde houdt zich bezig met cultuur in de gemeente, terwijl Jos Sanders beleidsmedewerker is. Hij houdt zich onder andere bezig met het dementiebeleid in Noordenveld. Ook Yolanda Timmer van de Roner bibliotheek is aanwezig. Nee, van grote getalen kunnen we niet spreken, maar van een zware delegatie is wel degelijk sprake.



Dat blijkt ook wanneer wethouder Kosters gaat speechen en hij wordt bijgestaan door cultuurgoeroes Leo van der Heiden en Jan Smit. Kosters: ‘We kregen van het kunstencentrum te horen dat zij niet te vinden waren. Dat bleek later ook uit het onderzoek van studenten van de Hanze Hogeschool, die ons vertelden dat we allemaal mooie dingen in Roden hebben, maar dat het moeilijk was om uit te vinden hoe je overal komt.’ Deze opmerkingen vormden het idee om bewegwijzering toe te voegen. Uiteraard ging dat op een culturele manier, want wie de mensen van K38 ergens bij betrekt, ontkomt niet aan een kunstzinnige vorm. ‘We zijn al begonnen met het aanbrengen van druppels als zogeheten ‘pinpoints”, vertelt Kosters. ‘Deze zijn ontworpen door Inge Wijma, die helaas niet aanwezig is vandaag. Dit bord moet de vindbaarheid nog maar eens versterken.’



Kort na zijn speech vindt de officiële opening plaats. Van drie naar nul wordt er afgeteld, waarna het bord – eveneens in de vorm van een druppel – kan worden aanschouwd. De wethouder is in zijn nopjes: ‘Mooi geworden’, bromt hij.

Leo van der Heiden neemt namens Stichting Kunstencentrum K38 graag het woord. ‘Dit idee ontstond bij een kennismaking met de toenmalige wethouder Jos Huizinga’, zegt hij. ‘Hij vroeg ons of wij nog wensen hadden, die hij mee kon nemen in de begrotingsbespreking. Zoiets moet je niet aan ons vragen. We hebben direct een brief opgesteld met wensen, waarbij bewegwijzering een groot punt was.’ K38 heeft de komende tijd een gevarieerd programma met vele exposities en volgens Leo kan deze bewegwijzering er nog wel eens voor zorgen dat het ongekend druk gaat worden aan de Kanaalstraat. ‘Ik denk zeker dat dit hierbij gaat helpen.’

Met Speelgoedmuseum Kinderwereld, Museum Havezate Mensinge, het Scheepstra Kabinet en de Catharinakerk zijn eigenlijk alle culturele hoogtepunten wel aanwezig op het bord. Ook K38 en de Bieb ontbreken niet. Terecht ook. Het nieuwe bord moet de vindbaarheid vergroten en zo meer samenhang creëren tussen alles wat Roden aan kunst en cultuur heeft.



Tot slot riep Leo nog op tot het nomineren voor de Kunst- en Cultuurprijs Noordenveld. Tot 1 mei kan eenieder kandidaten nomineren voor deze prijs. Bent of kent u iemand die hiervoor in aanmerking dient te komen, dan kunt u kijken op www.kunstencultuurprijs.nl. Dat u het even weet.

