De Ongenode Gast ziet ze vliegen

EEN – Vooral in de zomermaanden kunnen oplettende voorbijgangers in Een zien hoe de Roder Luchtvaart Club haar modelvliegtuigen in de lucht heeft. Dat was ook afgelopen week het geval, toen de Ongenode Gast per toeval op een groep enthousiaste modelvliegers stuitte. Een praatje en een plaatje waren snel gemaakt. Modelvliegen dus, in Een. Op een steenworp afstand van het Ronostrand. Hoog tijd voor een bezoekje.

Het was fotograaf Erik, een vaak en graag geziene gast in deze rubriek, die de Ongenode Gast op het modelvliegen wees. ‘Ik zie ze haast nooit bezig, maar volgens mij is er nu wat te doen.’ Zowel fotograaf als ondergetekende kwamen van het Ronostrand en hadden nog wel even tijd. Dus gingen de twee auto’s in minicolonne richting het terrein van de Roder Luchtvaart Club. Dat terrein grenst aan het Speed Centre Roden. Ondanks de benaming ligt het Speed Centre toch wel degelijk in Een.

Onder een stralende zon en in het bijzijn van een telelens, stapte het merkwaardige duo op de heren met hun modelvliegtuigen af. Achter een heg zit Karl Dekkinga in de schaduw. Pal voor het hokje waar materiaal voor de club ligt en ook de koffie klaar staat. Voor koffie is het geen weer, ondanks het aardige aanbod van Karl. Met een hoed en zonnebril op, lijkt hij uitstekend gewapend tegen de felle zomerzon. Er is weinig voor nodig om hem te laten vertellen over de Roder Luchtvaart Club. Die bestaat inmiddels uit zo’n negentig leden, leren we. Die leden komen uit het hele noorden. Zo komt Karl zelf uit Drachten. Sterker nog: ‘Iedereen die je hier ziet komt uit Drachten.’ Fotograaf Erik is in zijn nopjes, de Ongenode Gast voelt zich in de minderheid.

‘De laatste jaren is de club flink uitgebreid’, gaat Karl onverdroten verder. ‘Ik heb ook bij andere clubs gezeten, maar nergens heb je zoveel ruimte als hier. Dat maakt het hier fijn vliegen.’ Dat beaamt Karel Brink, een zweefvlieger op leeftijd in witte korte broek met dito overhemd. ‘Vergeleken met deze plek, zijn andere zweefvliegbanen postzegels.’ De hobby van Karel begon op zijn negende. ‘En dat is heel wat jaren geleden’, grinnikt hij. Karl is nog steeds het zweefveld aan het ophemelen. ‘Het is het mooiste veld waar ik ooit gevlogen heb. Dat mag je best weten.’

Ook de anderen lijken zich te amuseren. Jan en Theo zijn druk aan het vliegen, Deesi komt net weer aan gelopen. ‘Ik vlieg ook wel in Drachten’, zegt hij. ‘Maar dit is eigenlijk veel mooier.’ Terwijl hij een sjekkie draait, breekt Karl weer in. ‘Dat komt omdat de gemeente hier niet zo moeilijk doet. Die denken mee. De gemeente in Drachten doet dat niet. Daarom kun je beter hier zijn.’ Karel doet op zijn beurt ook weer een duit in het zakje. ‘Dat komt omdat het Speed Centre hier naast ligt. Daar heb je dan toch al lawaai van. De gemeente heeft beide clubs handig gecombineerd. Dat maakt het hier prettig vliegen.’

Karel vertelt dat het zweefvliegen nog best wat kost. ‘Als je begint, moet je investeren. Simpel zat.’ Zo bouwde hij ooit met zijn broer een zweefvliegtuig met 2,5 meter spanwijdte, alleen om het vliegtuig binnen één middag kapot te zien gaan. Het weerhield hem niet zijn hobby verder uit te oefenen. ‘Ik begon op Vliegveld Eelde met zweefvliegen. Door de jaren heen heb ik op veel verschillende plekken gevlogen.’ Deesi: ‘Je hebt in Eelde gevlogen? Dan ken je Klaas ook wel!’ Karel peinst. Deesi: ‘Je weet wel. Klaas. Met z’n baardje.’ Er gaat nog steeds geen lampje branden.

Terwijl Erik inmiddels prachtige actiefoto’s van de vliegtuigen maakt, vraagt de Ongenode Gast zich af waarom hij de zweefvliegtuigen toch maar weinig in de lucht ziet. ‘Dat komt omdat we vooral veel ’s avonds vliegen’, is het logische antwoord. ‘Daarbij moet het er maar net weer voor zijn.’

Wat: zweefvliegen met de Roder Luchtvaart Club

Wanneer: woensdag 19 augustus

Hoe laat: 14:30 uur