De Ongenode Gast zwaait een rondje mee op de kermis

RODEN – Het is een prachtige dag om de kermis te bezoeken in Roden. Op een andere plek dan normaal het geval is tijdens de Rodermarkt. Dat bracht de ongenode gast wel in verwarring. Op De Brink is het een drukte van belang door de wegwerkzaamheden, helaas niet door de kermis. Lopende naar het kermisterrein ziet de ongenode gast de terrassen al klaar staan voor het feestweekeinde. Maar de plicht roept: op naar de kermis.

De dames van de dagopvang puffen even uit. De opstap naar de zweefmolen blijkt een geschikt plekje voor Jannie, Hauke, Jolanda en mevrouw Dorenbos. Laatstgenoemde is net op in de draaimolen geweest, op een scooter. Het herinnert haar aan vervlogen tijden. De dames zijn duidelijk onder de indruk van de kermis, maar zij gaan verder nergens in. Te eng. Het wachten is nu op een lekkere oliebol van Spelbrink. Daarna maken zij nog een ronde over de kermis. Even verderop staan Mira en Maud geconcentreerd eendjes te vangen. Niet met het geld van ome Jan, maar met de pinpas van Tante Lien. Beide dames hebben een mooie knuffel als prijs op het oog. De kermisexploitant knikt tevreden, dat het wel goed komt met de prijs.

Wijnand van de schiettent staat liever op De Brink, maar zegt wel weer heel blij te zijn dat er zij weer los mogen. Maar op De Brink zit je toch meer tussen de festiviteiten. Onder de meeste exploitanten is dat wel de mening. Blij dat er weer iets mag. ‘Misschien kunnen wij het jaar nog op nul afsluiten,’ zegt oliebollenbakker Spelbrink. ‘Zodat wij alle kosten kunnen betalen. Dat zou mooi zijn.’ De ongenode gast banjert nog verder over de kermis. Attracties te over. Vooral de zweefmolen die naar grote hoogte stijgt, spreekt tot de verbeelding. Bas en Robin wagen het erop. Voor Dean is het de eerste keer dat hij alleen met vrienden naar de kermis gaat. Leuk! Roept hij blij uit. Maar de hoge zweefmolen laat hij even links liggen.

Het oog van de ongenode gast valt even verderop op drie dames die bij een soort grijpmachine staan. Eva, Roëlle en Rodée zijn druk bezig om de grijpers om een soort inktvis te krijgen. Maar het is lastig. Er zitten al heel wat euro’s in de machine. Bij de botsauto’s zit een opa uit Groningen met zijn kleindochter bij de kassa van de botsauto’s. Opa zegt tegen de ongenode gast nooit op de kermis van Roden te komen. Hij komt, bij navraag, uit de grote stad. Daar zijn de kermissen veel groter. Maar lang zo leuk niet, sneert de ongenode gast bij het weglopen nog even. De ongenode gast staat uit te puffen van de vele indrukken. Hij bestelt zich een welverdiende Churro, met vanillesmaak. Tijdens het verorberen van het smakelijke tussendoortje komen de drie dames Eva, Roëlle en Rodéé schaterend en blij op de ongenode gast aanrennen. De ongenode gast veegt snel zijn mond af, want ja, het oog wil ook wat. Van ver hoort hij de dames al. ‘We hebben gewonnen, we hebben gewonnen!’ De drie blijken eindelijk de rare inktvis te hebben gewonnen. Het mag wat kosten, zo blijkt. Moe maar voldaan, loop de ongenode gast het kermisterrein af. Op naar het terras.