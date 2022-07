De Open Deur Route Nietap-Terheijl een van de genomineerden voor de Talentprijs

‘Kunst is iets creëren wat er nog niet was’

NIETAP – TERHEIJL – De Open Deur Route in Nietap-Terheijl is genomineerd voor de Talentprijs. Afgelopen juni werd de Open Deur Route voor de tweede keer gehouden. Tijdens de route stellen mensen die kunstzinnige werken maken hun huis open voor belangstellenden. Zo’n 500 belangstellenden kwamen op het evenement af, ze bezochten in totaal 45 thuiskunstenaars op 21 locaties.

Dit evenement is te danken aan Tiedia Dussel en Hennie Zikken. ‘En aan iedereen die meewerkt, meedenkt en zijn of haar huis openstelt,’ verduidelijkt Tiedia. ‘Een aantal jaar geleden ging ik door een moeilijke periode. Toen ik daar doorheen was, was ik bijzonder dankbaar dat ik er nog was. Ik besloot dat ik iets terug wilde doen voor de maatschappij, voor ons dorp. Kunst is altijd belangrijk voor me geweest. Ik schilder zelf ook, en ga met mijn man graag naar kunst kijken. Ik kan al blij worden van een doos kleurpotloden. Al die kleuren op een rij. En dan vind ik ook wat ‘gewone’ mensen maken belangrijk. Kunstenaars zijn er genoeg, maar er zijn ook mensen die geen kunstenaar zijn, maar die de prachtigste dingen maken. Die mensen wil ik graag laten zien. Ik besloot bij Hennie aan te bellen om eens in gesprek te gaan. En dat klikte onmiddellijk.’

Daar is Hennie Zikken het mee eens. ‘Wij samen voelt als één plus één is vijf. Ik werk zelf met textiel en geef al heel lang les in Groningen, zowel aan volwassenen als aan jongeren. Dus ik heb zeker iets met kunst.’

Ze snapt dat een Open Deur Route voor deelnemers best spannend kan zijn. ‘Je gaat wel een beetje met de billen bloot. Dat vonden sommige mensen best eng, maar uiteindelijk waren de reacties toch heel positief. Om deelnemers te vinden gingen we gewoon bij de deuren langs. En we kregen tips. Maar ik zag ook eens iets moois bij iemand in de vensterbank en dan bel ik daar gewoon aan. En soms willen mensen niet meedoen, dat is natuurlijk prima. We hadden een ruime marge over wat we interessant vonden. Er waren niet alleen kunstvoorwerpen, er was ook straattheater en muziek. En er was zelfs iemand die eendenkorven maakte, in de speeltuin was graffity en een zandsculptuurmaker.’

Tiedia vult aan: ‘Ik heb zelf ook geëxposeerd, en mijn man ook. Hij is instrument-technicus, wat voor de mannen erg leuk was. Wat mij zelf goed ligt is vertellen, het verhaal achter iets uitzoeken en delen.’

Henny ontving in twee dagen 350 mensen in haar huis. ‘Het is niet alleen je werk laten zien, maar ook verbinden, ontmoeten en weerzien. En buren die elkaar op deze manier beter leren kennen. Er is zo veel talent te vinden in zo’n klein dorp. Niet iedereen vond zijn of haar huis geschikt, dus waren er ook locaties waar meer mensen konden exposeren. Zoals de Cazemier boerderij, of in het café.’

De eerste keer dat er een Open Deur Route was, was vier jaar geleden. Tiedia legt uit waarom er niet elk jaar een route is: ‘Het is ten eerste best veel werk. Maar je moet ook niet vergeten dat mensen de tijd moeten hebben om nieuw werk te maken. Als je elk jaar zo’n route doet en de bezoekers zien een paar keer achter elkaar dezelfde dingen, dan is het niet meer verrassend. Nu was het vier jaar later en zijn er nieuwe mensen bijgekomen en is er nieuw werk gemaakt.’

De nominatie is een hele eer, vindt Henny. ‘Maar we nemen de nominatie niet persoonlijk op, de route is van ons allemaal. Van degene die de flyer maakt, tot de deelnemer, tot degene die zijn huis openstelt. Iedereen doet mee, dus iedereen is genomineerd.’

Vind je dat de Open Deur Route Nietap Terheijl de Talentprijs verdient? Breng je stem dan uit via www.kunstencultuurprijs.nl, dat kan nog tot 23 augustus. De uitslag wordt bekendgemaakt op 4 september, tijdens het festival Wat ’N Kunst.