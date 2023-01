De Opstap haalt meer dan 1000 euro op voor Missie 538

NIEKERK – De leerlingen van OBS De Opstap in Niekerk hebben vorige week een actie opgezet voor Missie 538. In september van dit jaar moesten zij afscheid nemen van hun school- en klasgenootje Marleen Miedema die de slopende strijd tegen kanker verloor. Met Marleen in het hart, besloten zij zich in te zetten voor Missie 538 waarvan de gehele opbrengst bestemd is voor het Prinses Maxime Centrum. Ze deden mee aan de Kika Korte Broeken actie en kwamen één dag in korte broek naar school. Gelukkig was de temperatuur een stuk hoger dan de week ervoor! De leerlingen werden gesponsord door onder andere ouders. Ook waren er leerkrachten die voor elke leerling in korte broek een euro doneerden. Al met al wisten ze meer dan 1000 euro in te zamelen. Vrijdag voordat de kinderen naar huis gingen voor een welverdiende Kerstvakantie, werd de cheque onthuld. Daar waren ook de ouders bij. Marleen zit bij iedereen nog diep in het hart. In de school is nog altijd een tafel van Marleen waar de leerlingen spulletjes van haar bewaren. Het verdriet heeft de school afgelopen week weten om te zetten tot een fantastische actie voor het goede doel!