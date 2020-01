De paden op de lanen in met de Vrijetijdsboulevard Roden wandeltocht

RODEN – Een drukke bedoening aan de Vrijetijdsboulevard in Roden afgelopen zaterdag. Verkeersleiders moesten eraan te pas komen om de massaal toegestroomde automobilisten in de goede parkeervakken te leiden. Reden? De ‘Vrijetijdsboulevard Roden’ wandeltocht van de Friese Lange Afstand Lopers (FLAL). Net al vorig jaar startte de toch van uit Wintersportcentrum Snow & Co in Roden. En omdat de tocht nu eenmaal vreselijk populair is, was het druk. Honderden fanatieke wandelaars uit de noordelijke provincies kwamen af op de tocht die bestond uit verschillende afstanden.

Peter Waning van Snow & Co had de koffie op tijd klaar zaterdagochtend. En daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Niks beter dan een goede start met een lekker bakkie. De weersomstandigheden zaten helemaal mee. Prima wandelweer: droog, niet te koud. De eerste rust is op bijna elf kilometer. Die wordt bereikt door een grote boog om Golfbaan Holthuizen te maken om afwisselend via bos, heide en grasweide te wandelen. Het Groote Diep kenmerkt de heidevlakte met de nodige drassigheid. Op drie plaatsen zijn er klaphekjes waar je niet met zijn allen tegelijk kunt passeren, waardoor er even een file ontstond. Een file waarbij het fraaie uitzicht het wachten compenseert. Andere dorpjes die werden aangedaan: Langelo, Een, Steenbergen, Roderesch en Zevenhuizen. Eenmaal terug op de Vrijetijdsboulevard in Roden (ook finishpunt) stond de wandelaars warme snert te wachten. De organisatie én wandelaars kijken terug op een heerlijke wandeldag.