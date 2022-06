De Paiser Hopsingers maken er samen met Tony Neef een feestje van in Peize

PEIZE – Centraalteam bestaat twintig jaar. Om dit te vieren is er onder andere een grote feesttent neergezet in Peize waar meerdere partijen gebruik van mogen maken. De Paiser Hopsingers grepen deze kans met beide handen aan en gaven afgelopen zondag een prachtig en gezellig koffieconcert met Tony Neef. Veel verschillende nummers kwamen aan bod. Van gezellig meezingers van Hazes en Let The Sun Shine tot luisternnummers en feestnummers zoals Het Leven Danst Sirtaki. ‘Het is altijd gezellig met de Hopsingers. We waren met groep van zo’n vijftig man, waaronder een drummer, bassist en solo gitarist Gerard Kema. We hadden ook drie accordeonisten, waaronder één nieuw lid, zij speelde gelijk gezellig mee’, aldus Sabina Mensinga van de Hopsingers. Het was een groot feest met Tony Neef. ‘Zijn zus Gerda is lid van de Hopsingers, dus uiteraard hebben ze ook samen gezongen. We hebben wel vaker met hem opgetreden, onder andere toen we tien jaar bestonden. Altijd een feestje.’