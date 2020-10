RODEN – Het is over en uit. Monique Roossien draait de deur van haar Rôner pannenkoekenhuis op slot. Voor de tweede keer moest ze haar zaak door corona noodgedwongen sluiten. Dat was voor haar de druppel. Lastig was het sowieso al, want door de anderhalve meter-regel moest ze veel tafels en stoelen uit de zaak halen. En met de zes tafels die er overbleven, lukte het niet om de benodigde omzet te halen. Straks gaat ze zich volledig focussen op Mo’s Café, waarmee ze grote plannen heeft.