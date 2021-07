De Parel pakt de afscheidsmusical professioneel aan

RODEN – Het einde van het schooljaar komt dichtbij, en dat betekent dat het weer de tijd is voor schoolreisjes en afscheidsmusicals. Vanwege de coronamaatregelen worden veel musicals dit jaar niet live geacteerd en gezongen voor ouders en andere belangstellenden, maar worden deze opgenomen. CBS De Parel in Roden pakte het professioneel aan en huurde een echte regisseur, cameraman en geluidstechnicus in. Afgelopen week vonden de opnames plaats.

Het gastenverblijf van de buren van één van de leerlingen doet dienst als kampeerboerderij. De musical speelt zich namelijk af op een schoolkamp. ‘Iedereen bereidt zich voor op de bonte avond,’ vertelt docent Gerdie Zuur. ‘Er verdwijnen steeds spullen en de kinderen krijgen ruzie. Dan verdwijnen er twee kinderen, die goochelaar zijn. De anderen weten niet dat het een truc is om hun klasgenoten een lesje te leren. Pas als de anderen gaan samenwerken komen de verdwenen kinderen weer tevoorschijn.’

Regisseur Saskia Broertjes schreef het script, maar de leerlingen en docenten bedachten de typetjes. Zo zijn er twee klunzige kinderen, sporters, detectives en goochelaars, die zoals gezegd vermist worden. Alles speelt zich af in Roden, in en rond het Mensingebos. Zo is het personage Jesse Matroos een verwijzing naar J.C. Kapteyn van de sterrenwacht. Hij is degene die zogenaamd de vermiste leerlingen heeft ontvoerd en brieven stuurt naar hun klasgenoten. ‘In de meivakantie zijn we begonnen met het bedenken van de typetjes,’ geeft Zuur aan. ‘Vanaf dat moment hebben we elke week aan de musical gewerkt en steeds iets erbij bedacht. De liedjes zijn er speciaal bij geschreven. Dat de kinderen mee hebben geholpen om de musical te schrijven maakt het voor hen ook makkelijker om te schrijven. Het is echt hun film en hun verhaal geworden.’

Een professionele geluidsman kwam op school langs om de liedjes op te nemen met de leerlingen, zodat het een echt professionele opname wordt. Woensdag 7 juli gaat de musicalfilm in première in bijzijn van de ouders en leerkrachten van De Parel. ´Er zijn cabrio´s geregeld, de leerlingen komen in gala en de rode loper wordt uitgerold,´ zegt Zuur. ´Het is net echt.´