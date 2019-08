NIEUW-RODEN – Terug naar school.. Dat is voor kinderen toch weer even wennen. Om de start van het nieuwe schoolseizoen voor iedereen tot een feestje te maken, organiseerde OBS de Poolster een heuse drumsessie op de eerste schooldag. Het resultaat? Vooral een hoop lol! Percussionist Mark Wester leidde de drumsessie en luidde het seizoen in middels een heuse gong. Kijk voor het filmpje van deze vrolijke toestanden op de site van De Krant (www.dekrantnieuws.nl).