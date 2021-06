De Regenboog in actie voor droomplein

TOLBERT – Afgelopen vrijdagochtend verrichtte wethouder Elly Pastoor de openingshandeling voor het nieuwe schoolplein van cbs De Regenboog in Tolbert. Al wekenlang zamelen leerlingen van de school lege statiegeldflessen in, bedoeld voor de vernieuwing van het schoolplein. Het is toe aan een update, zodat het blijft aansluiten bij de visie van de school. ‘Bewegend leren en binnen-buitenleren zijn erg belangrijk in de nieuwe visie van onze school,’ geeft juf Margriet aan. ‘We willen de leerlingen bewust maken van duurzaamheid en hen een gezonde levensstijl meegeven.’

Leerlingen hebben zelf diverse leuke en bruikbare ideeën aangeleverd, soms met complete ‘bouwtekeningen’ met glijbanen bovenop het dak. Om hun dromen te realiseren kwamen de leerlingen zelf ook in actie. Inmiddels hebben zij ruim 1500 flessen opgehaald. Ook de twee Jumbo-winkels in Leek hielpen samen met hun klanten vier weken lang mee met het inzamelen van statiegeld. Tot slot vraagt de school fondsen en ondernemers om een financiële bijdrage aan het schoolplein.

Ondertussen blijven de leerlingen enthousiast flessen inzamelen. Wie nog statiegeldflessen over heeft kan die inleveren bij de school, zodat de leerlingen snel op hun droomplein kunnen spelen en leren.