‘De Reünie’ en’ Het duurt te lang’ met Pop-up Kinderkoor Kunstbedrijven

Muziekdocente Nelleke Diepeveen: ‘Muziek is de taal die iedereen spreekt’

WESTERKWARTIER – Dat muziek belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen, daar zijn wetenschappers het over eens. Met muziek kun je niet vroeg genoeg beginnen, stelde ook celliste en muziekdocent voor Muziekschool en Kunstbedrijven Westerkwartier Karoun Baghboudarian vorige week in deze krant. ‘Muziek zit in je lijf en gaat nooit meer weg’, zei ze in het interview. Nelleke Diepeveen geeft als muziekdocent lessen op basisscholen in het Westerkwartier. En ze heeft voor Muziekschool en Kunstbedrijven Westerkwartier het Pop-up Kinderkoor Kunstbedrijven een nieuw leven in geblazen. Dat gaat zó goed, dat Nelleke erover denkt een tweede groep te starten.

Pop-up Kinderkoor Kunstbedrijven

Wie denkt aan een koor, denkt toch al gauw aan wat klassiekere muziek. Zo niet bij het Pop-up Kinderkoor Kunstbedrijven. Daar zingen ze de ‘Reünie’ van Snelle en ‘Duurt te lang’ van Davina Michelle. En dat spreekt aan. “Drie jaar geleden vroeg Roelf Postma, coördinator van Kunstbedrijven Westerkwartier, mij of ik misschien het kinderkoor een nieuw leven in wilde blazen”, vertelt Nelleke Diepeveen. Dat kon wel een nieuwe impuls gebruiken, vond hij. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan. Met succes gelukkig. We zijn begonnen met een groepje van zes kinderen, inmiddels zijn dat er twintig. Iedere vrijdagmiddag zingen we in het Cultureel Centrum Zuidhorn. Van 16:00 tot 16:45 uur. We zingen popliedjes, maar ook nummers uit mijn tijd, van Kinderen voor Kinderen. Sommige kinderen stellen zelf een bepaald liedje voor. Ook die ruimte is er. Samen zingen is gewoon ontzettend leuk, soms zingen we zelfs tweestemmig. Ik zit erover te denken om een tweede groep te beginnen, misschien het uur erna. Dat hangt een beetje af van de nieuwe aanmeldingen. In 10 lessen studeren we verschillende nummers in. Daarnaast ervaren de leerlingen hoe het is om in een groep te zingen en wat hier allemaal bij komt kijken.” Nelleke is afgestudeerd aan het Prins Claus conservatorium in Groningen als muziekdocente. Ze geeft muzieklessen op verschillende basisscholen in het Westerkwartier en speelt zelf in een soul- en jazzband.

Meer met Muziek

“Muziek is de taal die iedereen spreekt. Kinderen vinden het echt leuk. Op de scholen sta ik voor de kleutergroepen. Iedere woensdagmiddag geef ik in Zuidhorn de cursus ‘Meer met Muziek’, een muzieklessen voor kinderen vanaf groep 4. Ze gaan lekker muziek maken door te zingen, te dansen en op instrumenten te spelen. Zo ontwikkelen de kinderen spelenderwijs hun gevoel voor ritme, melodie en samenspel. Ook maken ze kennis met verschillende instrumenten, die ze later misschien zelf willen gaan bespelen. Om zo goed mogelijk noten te leren lezen, krijgen de kinderen de keuze uit twee instrumenten: de blokfluit en het klokkenspel. Deze cursus duurt het hele school jaar en vormt de basis voor het muziekonderwijs.” Ook de lessen voor ‘Meer met Muziek’ worden ook in het Cultureel Centrum Zuidhorn gegeven, iedere woensdagmiddag van 14:15 tot 15:00. Het is ook mogelijk het programma (bij voldoende inschrijvingen) in Leek en Marum te volgen. In Leek is dat van 15:30 tot 16:15 in de Oldeborg, in Marum in MFC ’t Marheem van 16:45 tot 17:30.

Ook vrolijke, zingende kinderen in huis? Meld je zoon of dochter dan aan voor een gratis proefles! Dat kan heel handig door een mailtje te sturen naar: diepeveennelleke@gmail.com. Meer informatie is te vinden op www.kunst-bedrijven.nl.