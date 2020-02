De rij2op5 E-bikeproef: reserveren kan nog tot 21 maart

NOORDENVELD – Wie in de gemeente Noordenveld woont of werkt kan meedoen met de rij2op5 E-bikeproef, twee van de vijf werkdagen per elektrische stalen ros naar je werk. Iedereen die dat interessant lijkt kan een 1 week gratis een E-bike of speed pedelec uitproberen.

Ervaar hoe lekker het is om met een elektrische fiets naar het werk te fietsen. Reserveer een E-bike of speed pedelec en haal deze op bij een van de deelnemende fietsendealers in Roden.

De elektrische fiets geeft je een steuntje in de rug bij tegenwind. Je fietst met gemak lange afstanden en je komt zonder zweten, fris en vitaal aan op je werk.

De rij2op5 E-bikeproef wordt aangeboden aan alle forenzen en iedereen met interesse om met de fiets naar het werk te reizen. De rij2op5 campagne wordt mede mogelijk gemaakt door lokale fietsendealers, Kop van Drenthe op fietse en de gemeente Noordenveld.

Reserveren

Reserveer jouw E-bike of speed pedelec via: www.rij2op5.nl/kopvandrentheopfietse

Het kan nog tot 21 maart 2020!