De rollegies liggen weer klaar voor de Neijaorsvesite

LIEVEREN – De afgelopen maandag was het was weer een drukte van belang in het huis van Willempje en Jan Boer in Lieveren. Traditiegetrouw riep Willempje de Bakgroep van de Nieuwjaarsrolletjes voor de Neijaorsvesite van de Historische Vereniging Roon weer bij elkaar. Samen met Fien Hulshof, Dinie Ipema, Geesje Berends en Tiny Renkema werd er 4,5 kilo meel verbakken. Coba Wit en Ali van der Dong hielpen met het rollen, Jan Boer, Hayo Wit en Jaap Berends zorgden voor de technische ondersteuning. Hillie Middendorp was verhinderd en bakte ze thuis bruin. De bezoekers van de Neijaorsvesite (waar ook de Troebadoers op zullen treden) op zaterdagmiddag 14 januari in de Pompstee zullen er van smullen! Mensen die nog een kaartje willen reserveren kunnen dat doen via het telefoonnummer 050 5017682!