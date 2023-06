De stijgende populariteit van online gokken en de invloed hiervan op inwoners van de omgeving Noordenveld en Westerkwartier

Online gokken is de afgelopen jaren aanzienlijk in populariteit gestegen en dit is niet altijd zonder gevolgen. Zo is het aantal mensen met een kansspelverslaving de laatste jaren flink toegenomen en is het nemen van een gokstop steeds normaler geworden. De komst van het Cruks register heeft hier ook aanzienlijk aan meegeholpen. Sinds oktober 2021 is online gokken namelijk gelegaliseerd in Nederland en moeten aanbieders van kansspelen zich aan strenge regels houden waarop de Kansspelautoriteit toeziet. Zo moeten aanbieders van kansspelen zich bijvoorbeeld actief bezighouden met verslavingspreventie. Hiervoor is gekozen om bezoekers van online casino’s beter te beschermen tegen mogelijke verslavingen. Het aantal mensen met een kansspelverslaving is namelijk de laatste jaren flink toegenomen. Hiervoor is een logische verklaring aangezien er steeds meer online casino’s zijn geopend nu de overheid online gokken heeft gelegaliseerd. In dit artikel gaan we dieper in op online casino’s en kijken we of inwoners van Noordenveld, Westerkwartier en omliggende plaatsen risico lopen op een mogelijke kansspelverslaving en in welke mate online gokken impact heeft op de gemeenschap.

Opkomst online casino’s

Zoals aangegeven zijn er de afgelopen jaren steeds meer online casino’s bijgekomen. Dit is mede te danken aan het openstellen van de online gokmarkt. Sinds het legaal is om een online casino te openen gebeurd dit op regelmatige basis. Ondernemers zien namelijk hun kans schoon en openen massaal online casino’s in Nederland. Maar het zijn niet alleen de legale online casino’s waarvan er steeds meer bijkomen. Gokken zonder Cruks in een online casino zonder Cruks is ook populairder dan ooit. Al helemaal sinds veel spelers een gokstop hebben. Het is namelijk mogelijk om door te blijven gokken in een casino zonder Cruks wanneer je een gokstop hebt. Maar dit is niet de enige reden achter de groei van online casino’s. In 2020 had de wereld te maken met het coronavirus. Door de verschillende lockdowns als gevolg van deze pandemie is de mensheid steeds meer online gaan doen. Het bezoeken van online casino’s is er hier een van. Als laatste hebben de technologische ontwikkelingen van de laatste decennia hier ook aan bijgedragen. Het is namelijk tegenwoordig al mogelijk om een online casino te bezoeken vanuit je luie stoel. Je hebt hier alleen een mobiel apparaat en een werkende internetverbinding voor nodig. In het verleden was dit wel anders en moest je de moeite nemen om de deur uit te gaan en een fysiek casino binnen te stappen als je een avondje wilden gokken. Tegenwoordig is dit allang niet meer nodig en daarom zijn online casino’s populairder dan ooit tevoren.

De populairste online casino spellen

Onlangs heeft de Kansspelautoriteit onderzoek gedaan naar online kansspelen in Nederland. Hieruit is naar voren gekomen welke type spellen populair zijn. Bovenaan staan de spellen waarbij spelers tegen het huis spelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld online gokkasten waarbij spelers aan de knoppen moeten draaien. Deze spellen zijn razend populair omdat er veel geld mee te winnen valt en deze spellen op ieder moment van de dag te spelen zijn. Op de tweede plek staan de sportweddenschappen. Voornamelijk voetbalwedstrijden doen het erg goed. Maar ook tenniswedstrijden, basketbal en hockey zijn sporten waar veel mensen hun geld op inzetten. Op de derde plek staan de spellen waarbij spelers tegen andere spelers spelen. Hierbij moet je al snel denken aan poker. Vaak is er online wel een croupier aanwezig maar deze is enkel verantwoordelijk voor het verdelen van de kaarten. Als laatste is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het vooral jongvolwassenen zijn die online gokken. Oudere mensen gokken ook op regelmatige basis maar lang niet zo vaak als de jongvolwassenen.

Impact op de gemeenschap

Online gokken is iets dat steeds populairder aan het worden is maar hierbij rijst regelmatig de vraag wat voor invloed dit heeft op een bepaald gebied. Zo ook op de regio Noordenveld en Westerkwartier. Wanneer we de positieve kant bekijken is de mogelijkheid aanwezig dat online casino’s ervoor kiezen om bijvoorbeeld lokale sportclubs te sponsoren. Dit is iets dat regelmatig gebeurd in Nederland en kan bijdragen aan het imago van een casino. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat mensen steeds vaker hun vertier in een online casino zoeken op het moment dat er bijvoorbeeld niet veel te doen valt in de regio. Voor de omgeving Noordenveld en Westerkwartier hoeven we ons hier geen zorgen over te maken aangezien dit een omgeving is waar veel inwoners wonen en er regelmatig activiteiten en evenementen worden georganiseerd.

Schaduwzijde van groei kansspel industrie

Er zitten veel voordelen aan een groeiende kansspel industrie maar vaak worden de negatieve kanten over het hoofd gezien. Met de komst van de vele online casino’s groeien het aantal mensen met een gokverslaving gestaag mee. En dit is iets waar een land rekening mee moet houden. Met de invoering van de nieuwe kansspelwet heeft de overheid wel het Cruks register geïntroduceerd zodat mensen de mogelijkheid hebben een gokstop in te stellen. Hierbij is Cruks uitschrijven gedurende een periode van minimaal zes maanden niet mogelijk. Na deze zes maanden is het mogelijk om je weer uit te schrijven of de inschrijving te verlengen. Daarnaast is de kansspelindustrie ook populair onder criminelen omdat dit een branche is die zich goed leent voor het witwassen van geld. De overheid is op de hoogte van deze feiten en doet ze uiterste best om dit tegen te gaan. Daarom kunnen we concluderen dat de kansspelindustrie een industrie is met twee gezichten. Aan de ene kant zijn de casino’s een leuke plek waar mensen hun vrije uurtjes kunnen spenderen. Daar tegenover zijn criminaliteit en kansspelverslavingen iets dat we niet moeten vergeten.