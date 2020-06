‘De supermarkt is een spannende plek om naar toe te gaan’

Huisarts Stijn Bodde beantwoordt veel gestelde vragen over coronavirus

NOORDENVELD – Nu er langzamerhand meer versoepeld wordt, leven vooral bij ouderen veel vragen rondom het coronavirus. Wat kan wel en wat is juist niet verstandig om te doen? Huisarts Stijn Bodde uit Roden beantwoordt een aantal veel voorkomende vragen.

Stijn Bodde heeft zelf geen enkele coronapatiënt gezien in zijn praktijk. “Dat zegt wel iets over het percentage in Noordenveld. Van een collega huisarts uit Hoogeveen weet ik dat hij veel zieke patiënten heeft gezien. Er loopt een soort lijn van Hoogeveen, Coevorden naar het zuiden. Het lijkt wel of het virus er na Hoogeveen geen zin meer in had. Hier is geen verspreiding geweest. In Noordenveld zijn vier mensen in het ziekenhuis opgenomen geweest.”

We bespreken een aantal veel voorkomende vragen van ouderen met de huisarts:

‘Kan ik mijn kleinkinderen weer zien?’

“Het is moeilijk om daar een eerlijk antwoord op te geven. Mijn schoonouders passen op onze kinderen. Zij zitten beide rond de pensioenleeftijd. We doen het even niet nu. Mijn vrouw werkt op de IC in het ziekenhuis. Zij komt in contact met coronapatiënten. Als huisarts heb ik ook veel contact met patiënten. Wat dat betreft zijn wij gevaarlijk voor vijfenzestigplussers. We hebben gezegd dat we het een maand na de opening van de scholen opnieuw gaan bekijken. Je moet vooral je gezond verstand gebruiken. Van kinderen is bekend dat ze een lage besmettelijkheid hebben. Komen de kinderen uit het noorden en je houdt je aan de richtlijnen van het RIVM, kan er zoals ik er naar kijk niet zoveel misgaan. Komen die kinderen uit Hoogeveen of uit Brabant ligt het ingewikkelder. Dat zou ik niet aanraden.”

‘Kunnen we naar de dokter?’

“Volmondig: ja! Omdat we zo weinig mensen hebben met luchtwegklachten, kunnen we die mensen thuis bezoeken tijdens onze visites. Voor andere klachten is het volstrekt veilig om de huisarts te bezoeken. Ook de begeleiding van patiënten met chronische ziekten als COPD/astma, diabetes en hart- en vaatziekten zijn weer hervat op onze praktijk.”

‘Kan ik weer zelf naar de supermarkt?’

“Een spannende plek om naar toe te gaan. Als ik op leeftijd zou zijn zou ik nadenken over hoe ik dat op een andere manier kan regelen. Ik mijd als potentiële verspreider de supermarkt zelf ook. Een supermarkt is een plek waar veel mensen komen. Moet het dan toch per se, zou ik de rustige momenten uitkiezen (bijvoorbeeld ’s ochtends heel vroeg) of voor een minder drukke buurtsupermarkt kiezen. Zelf heb ik inmiddels een warme band met de Jumbo-bezorgservice gekregen.”

‘Helpt het om preventief voedingssupplementen te slikken?’

“Die vraag heb ik zelf nog niet één keer gehad. Dat heeft misschien te maken met onze noordelijke nuchterheid. De ziekte is pas op 1 december 2019 ontdekt, toen is er voor het eerst geïsoleerd in China. Het is nog maar zes maanden oud, we weten nog weinig over deze ziekte. Er is nog zoveel niet duidelijk. In zulke gevallen worden hypothesen gemaakt. Coronapatiënten hebben een tekort aan vitamine K1 en K2, zo zou blijken uit onderzoek. Die hypothesen gaan een eigen leven leiden. Zoals gezegd: we weten er nog te weinig van dus denk ik dat het weinig zin heeft om allerlei supplementen preventief te slikken. Wat wel bekend is, is dat mensen van 65 jaar en ouder tot de risicogroep behoren.”

‘Ik voel me eenzaam, wat kan ik doen?’

“Psychisch leed, ik heb het gezien. Voor ons als huisartsen een lastig probleem. Lastig omdat we zo graag iets willen doen, maar in feite machteloos zijn. Het goede nieuws is dat de verpleeghuizen vanaf half juni weer bezoekers mogen ontvangen. Naar verwachting zal dat hier in het noorden gunstig verlopen. Eenzaamheid was ook vóór corona al een probleem. Misschien wel het grootste probleem onder ouderen dat we als dokter niet op kunnen lossen. We moeten er met z’n allen iets op verzinnen. In oktober/november zouden de maatregelen weer strenger kunnen worden. Een opleving van het coronavirus wordt verwacht. Het voordeel is dat we nu kunnen testen en de GGD kan isoleren. Daardoor kunnen we een volgende golf beter in de hand houden.”

Huisarts Stijn Bodde heeft zijn eigen huisartsenpraktijk aan de Woldzoom 2D in Roden. Op foto Stijn Bodde met praktijkassistente Carola van den Berg.