De terrassen gaan weer open

‘Ik denk dat het stapje voor stapje moet, dan komen we het verst’

REGIO – Vanaf 28 april versoepelt het kabinet heel voorzichtig de coronamaatregelen. Zo wordt de avondklok afgeschaft, mogen winkels weer onder voorwaarden open en zijn thuis en op begrafenissen meer mensen toegestaan. Daarnaast gaan de terrassen weer open.

Voor de opening van de terrassen gelden wel beperkingen. Zij mogen alleen open zijn van 12.00 tot 18.00 uur, er geldt een maximaal aantal klanten per terras en er moet vooraf een checkgesprek worden gevoerd. Ook moeten klanten een plekje reserveren en mogen op het terras niet meer dan twee personen aan een tafeltje plaatsnemen, behalve als het om één huishouden gaat. Wanneer horecaondernemers schermen plaatsen is het bovendien niet nodig om anderhalve meter afstand te bewaren tussen tafels op terrassen.

´Wij zijn er blij mee,´ zegt Mariska Aling van Vandaag in Leek. ´Het is weer een begin. We hopen dat het mooi weer wordt en dat het wat extra omzet oplevert. Ik denk dat mensen er ook wel aan toe zijn.´ Aling is zeer positief: ‘Wij zijn er klaar voor. Wij zijn continu bezig geweest, want stilstand is achteruitgang. Er is veel kritiek op de coronamaatregelen en dat begrijp ik soms ook, maar het heeft geen zin om energie te steken in negatieve dingen. Wij focussen liever op wat wel kan. Het is zoals het is en wij hebben ons aan de regels te houden.’

Bij Piepers en Paupers in Veenhuizen gaat de vlag uit, zegt Alida van Dellen: ‘Wij zijn hier heel blij mee en hebben er zin in om het terras te openen. We barsten van energie. Bij mooi weer zijn er heel veel mensen in Veenhuizen, van ’s ochtends tot ’s avonds. Het is wel jammer dat het terras maar tot zes uur ’s avonds open mag, waardoor uit eten niet kan, maar we zijn al dik tevreden dat dit mag. We hebben een groot terras met verwarmde kussens, beendekentjes en mooie grote parasols waaronder mensen ook droog kunnen zitten bij miezerregen. Wij kunnen dus los.’

Ook Bart de Vries van het Wapen van Drenthe in Roden is blij dat de terrassen weer open mogen, maar hij plaatst daar wel kanttekeningen bij. ‘Ik trek de fles champagne nog niet open,’ zegt De Vries. ’12.00 tot 18.00 uur zijn geen gunstige tijden voor ons, en er zijn ook horecagelegenheden die helemaal geen terras hebben. Mijn angst is dat er één of twee mooie dagen zijn en dat het daarna weer slecht weer wordt, terwijl je dan wel je hele planning en voorraad op orde moet hebben. Er zitten veel haken en ogen aan.’ Toch is De Vries gematigd positief. ‘Ik zie het als een voorzichtige opstart, zodat we kunnen wennen. We doen er alles aan om het de mensen zo aangenaam mogelijk te maken, onder andere met elektrische kussens, heaters en gedeeltelijke overkapping. De gemeente werkt ook goed mee. Net als vorig jaar mogen we het terras nu weer uitbreiden. Dat is mooi, want door de anderhalvemetermaatregel hebben we minder capaciteit. Hopelijk mogen we binnen een paar weken ook weer binnen open.’

Net als De Vries is ook Anton Hamstra van Onder de Linden in Roden gematigd positief. ‘Ik ben er nuchter onder,’ zegt Hamstra. ‘Laat het ook maar rustig opstarten. Ik snap wel dat niet alles kan en dat het kabinet voorzichtig is. Alles kan ook niet in één keer, omdat heel veel niet op voorraad is. Dat wordt een grote uitdaging,’ aldus Hamstra. ‘Het kabinet had beter eerder met het bericht kunnen komen, of de terrassen later moeten openen, zodat er meer tijd was voor het bestellen en de bevoorrading.’ De blijdschap overheerst echter ook bij Hamstra. ‘Dit is wel wat wij graag willen,’ merkt hij. ‘We willen mensen ontvangen.’ Hamstra hoopt dat de horeca in juni of juli helemaal weer open kan: ‘Ik denk dat het stapje voor stapje moet, dan komen we het verst.’