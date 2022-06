De Van Biessums al 60 jaar een dreamteam

RODEN – Echtpaar Van Biessum was afgelopen woensdag 1 juni 60 jaar getrouwd. ‘We hebben het zaterdag gevierd aan de hand van een barbecue met de hele familie Bij Boon in Peize’, vertelt zoon Tienus. ‘Mijn ouders hebben dan ook veertig jaar in Peize gewoond achter de molen. Ze hebben elkaar ontmoet op de dansvloer in Eelde en hebben vier zoons gekregen en inmiddels al zes kleinkinderen. Mijn vader werkte vroeger voor de gemeente Noordenveld en mijn moeder had het druk met de jongens. Al had mijn vader het ook druk met ons, hij was er bijna fietsenmaker bij, want er ging nog wel eens wat stuk bij ons. Verder hebben ze het hele land wel gezien met de caravan.’ Tienus denkt dat het succes van het huwelijk hem zit in het feit dat zijn ouders hele respectvolle mensen zijn die heel lief zijn voor elkaar. ‘Dat hebben ze ons ook altijd meegegeven.’