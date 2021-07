‘De verbintenis tussen de cultuuraanbieders komt er goed in naar voren’

Videoclip cultuuraanbieders en jongeren in première

NOORDENVELD – De afgelopen weken werkten Noordenveldse cultuuraanbieders samen met jongeren uit de gemeente aan een videoclip. Gisteren (maandag 28 juni) vond de première van de clip plaats in De Winsinghhof, in het bijzijn van burgemeester Klaas Smid en wethouder Alex Wekema van cultuur.

Cultuurcoach Jisca van Son van Welzijn in Noordenveld (WiN) nam het initiatief voor de videoclip. Zij nam contact op met Minka Zaal van het Stempalet in Peize. ‘We vroegen ons af: hoe kunnen we iets doen voor jongeren die thuiszitten,’ geeft Van Son aan. ‘Cultuur verruimt je geest en geeft je een prettig gevoel, daarom wilden we daar iets mee doen.’ Omdat jongeren tussen twaalf en zeventien jaar meer mochten doen in de buitenlucht bedachten Van Son en Zaal het plan om een videoclip te maken, waarin zang, dans en productie samenkomen.

‘Ik kon gelukkig tijdens de lockdown nog wel veel online doen,’ geeft Minka Zaal aan. ‘Maar zodra we weer buiten les mochten geven heb ik dat meteen gedaan. Het persoonlijke contact en vooral het contact tussen de jongeren onderling is zo belangrijk. Het toewerken naar de muziekvideoclip was een extra boost voor ze.’ Aanvankelijk was het de bedoeling om de videoclip op te nemen met jongeren in heel Noordenveld, maar vanwege de coronamaatregelen waren er nog teveel beperkingen en kon niemand van buiten de lesgroepen meedoen. Desondanks deden toch nog zo’n 70 tot 80 jongeren mee aan de clip. Behalve het Stempalet van Zaal werkten ook Marlin Hut van Dance Devotion, Michel Wijninga van Flexrecords en Muziekvereniging Noordenveld mee. ‘Dat was voor de jongeren een groot avontuur,’ aldus Zaal. ‘Zij kwamen in aanraking met veel nieuwe disciplines. Daarnaast geeft het ook een enorme boost aan de culturele samenwerking in Noordenveld.’

Van het Stempalet deden twee jeugdgroepen mee, die Zaal samenvoegde tot één koor. Zij zocht vier liedjes uit met een positief gevoel, die werden samengevoegd tot een medley. Zes lessen lang repeteerden de zangers de liedjes, waarna zij de koordelen en solo’s opnamen in de studio van Michel Wijninga. ‘Dat was heel gaaf,’ geeft Zaal aan. ‘Niets is geplaybackt, alles is zelf ingezongen.’

De zeventienjarige Karlijn volgt al tien jaar zangles bij het Stempalet. In de videoclip heeft zij een solo in het lied ‘Als ik je weer zie’ van Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. ‘Ik zat lang thuis met online lessen,’ vertelt zij. Ook sporten kon Karlijn lange tijd weinig, omdat volleybal als binnensport niet kon en zij alleen op het voetbalveld kon trainen. ‘Dan is het heel leuk dat zo’n videoclip wel weer mag, met zoveel mensen.’ Meewerken aan de studio-opname en videoclip vond zij heel bijzonder. ‘Het was heel leuk om het hele proces mee te maken en dat alles nu samenkomt tot één mooi eindresultaat. Dit zou ik wel vaker willen doen.’

‘Iedereen werkt altijd naar een optreden of wedstrijd toe,’ vertelt Van Son. ‘Deze videoclip gaf de deelnemers weer een doel en iets om trots op te zijn.’ Opnames vonden plaats op verschillende plaatsen in Noordenveld, Michel Wijninga nam de zangpartijen op in zijn studio en uiteindelijk kwamen alle zangers, dansers en muzikanten bijeen bij de Zwerfsteen in Roderesch voor een groots slot. ‘Daar keek iedereen enorm naar uit,’ aldus Van Son. ‘Het mocht weer. En het resultaat mag er zijn. De verbintenis tussen de cultuuraanbieders komt er goed in naar voren en het is mooi om te zien hoe hard iedereen zich inzette.’ De videoclip is te zien op de sociale mediakanalen van de deelnemende cultuuraanbieders en op de Facebookpagina van de Krant.