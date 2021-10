De Verwonderbijbel ‘een prachtig vormgegeven Bijbelverhaal voor kinderen’

NIETAP – Sinds kort is het boek De Verwonderbijbel te koop. Gewoon op internet, te bestellen bij de lokale boekhandel of af te halen bij Kruispunt, Bijbel – en Boekencentrum in Roden. Erik Spriensma uit Nietap is de bedenker en maker van dit boekwerk. ‘De Verwonderbijbel heb ik in de eerste plaats voor mijn eigen kinderen gemaakt. De reacties die ik erop kreeg waren zo goed en bemoedigend dat ik er een flink aantal van heb laten drukken. Ik heb gemerkt dat de combinatie tussen de werkelijkheid, die ik vormgegeven heb met foto’s, en de tekeningen en afbeeldingen die ik erbij heb gezocht, bij jong en oud aanslaat. Het is een prachtig vormgegeven Bijvelverhaal geworden, waar ik met veel plezier mijn kinderen dagelijks uit voorlees.’

De Verwonderbijbel kent 20 hoofdstukken van 2 bladzijden die kleurrijke illustraties laten zien van de bekendste Bijbelverhalen. Uniek is de combinatie met eigen foto’s die gemaakt zijn tijdens enkele reizen met vrouw Marlise. ‘Wij hebben het voorrecht gehad om veel te mogen reizen. Foto’s uit het boek zijn gemaakt in Israël, Jordanië, de Palestijnse gebieden, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Nederland en Curaçao. Beelden van het landschap en beelden die te maken hebben met de Bijbelverhalen staan hier op de pagina’s in combinatie met de tekeningen en verhalen. Ik heb gekozen voor de meest bekende Bijbelverhalen. Daarnaast heb ik voor kinderen iets bijzonders toegevoegd. Ik heb De Verwonderbijbel interactief gemaakt. De thema’s Geloof, Hoop en Liefde heb ik vormgegeven met de plaatjes van een hart, duif en de bijbel. Die zoekelementen zijn verstopt in de verhalen en zijn voor kinderen een mooie opdracht om te zoeken tijdens het voorlezen van de verhaaltjes,’ zegt Erik Spriensma.

‘Het is heel wat anders dan dat ik in het dagelijks leven doe. Ik geef energieadvies, tegenwoordig een erg dynamisch beroep. Het maken van dit kinderboek kun je gerust een uit de hand gelopen hobby noemen,’ vertelt hij. ‘Ik ben creatief en dacht ‘ik ga het gewoon proberen’. Ik ben niet over 1 nacht ijs gegaan. Het bij elkaar zoeken van de illustraties bij de reisfoto nam de meeste tijd in beslag. Het samenvoegen van foto’s en verhaaltjes kwam daarna. Samenwerking was er met vormgeefster Louise Uspessij. Ik heb De Verwonderbijbel in eigen beheer uitgegeven en ik moet zeggen het is best nog wel een uitdaging om een boek in de markt te zetten. Voor mij zelf is het niet bedoeld om er een bedrag aan over te houden. Sterker nog, van elk verkocht exemplaar schenk ik een bijdrage aan een goed doel, in dit geval Compassion.’

Nu het kinderboek uit is komen ook de reacties op gang. Erik Spriensma merkt dat foto’s, illustraties en teksten aansluiten bij de belevingswereld van zowel volwassenen en kinderen. ‘Bij elk verhaal zie je foto’s van de werkelijkheid. Ik heb de meest bekende en gangbare verhalen opgenomen. Alle teksten heb ik zelf geschreven en wel zodanig dat onze kinderen Noa, Jana en Boaz het zouden begrijpen. Veel kinderbijbelboeken zijn te dik en kennen te veel tekst. Ik heb gekeken door een kinderbril. Het is gewoon een leuk prentenboek met Bijbelverhaaltjes geworden in herkenbare en begrijpelijke Jip- en Janneke taal. Ik hoop er veel mensen en natuurlijk vooral kinderen er een plezier mee te doen.’