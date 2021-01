De vijf meest gekozen auto’s via private lease

Steeds meer mensen in Nederland kiezen ervoor om te rijden via private lease. Tegen een vast bedrag per maand rij je een prachtige auto en hoef je je geen zorgen te maken voor onverwachte kosten. In het vaste bedrag zit onder andere de leasekosten, onderhoud, verzekering en wegenbelasting inbegrepen. Eind 2020 reden er in Nederland ongeveer 220.000 private lease auto’s rond. Dat is een groei van 20% ten opzichte van 2019, zo onderzocht Autonomer. De verwachting is dat het aantal private lease auto’s in Nederland in 2021 nog verder zal groeien naar ruim 2021. Vanwege de toenemende populariteit zette Autonomer de 5 meest populaire en meest gekozen private lease auto’s op een rij.

Nummer 1: Citroën C1

De Citroën C1 was het afgelopen jaar een van de toppers in de wereld van private lease. Deze auto is klein van stuk, maar groots in prestaties. Een fijne en toegankelijke auto voor een zeer scherp tarief, dat is hoe je de C1 goed kunt samenvatten. Daar komt bij dat de C1 een zeer zuinige auto is, wat goed is voor zowel het milieu als voor de portemonnee. Deze populaire auto wordt vaak al aangeboden voor een prijs van rond de € 200 per maand.

Nummer 2: Peugeot 108

Als nummer twee in deze lijst is de Peugeot 108 ook een zeer geliefde keuze onder private lease rijders. Deze auto heeft veel kenmerken die de Citroën C1 ook heeft, namelijk zijn formaat, prestaties en uiterlijk. Door de iets rijkere uitrusting ligt de prijs van de Peugeot 108 vaak een paar euro boven die van de C1.

Nummer 3: Peugeot 208

Deze auto is eigenlijk de grote broer van de 108, die op nummer 2 staat in deze lijst. Deze auto is relatief nieuw op de Nederlandse markt maar slaat erg goed aan! Het is een auto met een vlot uiterlijk en zeer goede prestaties. Bovendien is deze auto leverbaar als benzinemodel en als volledig elektrische auto.

Nummer 4: Volkswagen Polo

Misschien wel de meest populaire auto in Nederland, al jaren. Hij ontbreekt dan ook niet in deze lijst, want ook via private lease kan het erg interessant zijn om voor deze auto te kiezen. Een zeer degelijke auto, prachtig design en kwaliteit die je van Volkswagen gewend bent.

Nummer 5: Volkswagen ID.3

De Volkswagen ID.3 is de meest opvallende nieuwkomer in deze top 5. Deze auto is volledig elektrisch en kan tegen erg gunstige voorwaarden worden gereden via private lease. Met een hoge actieradius van ongeveer 500 kilometer is dit een auto waar je hele mooie ritjes mee kunt maken.

Ben jij de volgende die gaat profiteren van autorijden via private lease? Misschien is één van deze modellen uit de top 5 van Autonomer iets voor jou. Kies je liever een ander model? Verdiep je goed in alle opties en zie hoe aantrekkelijk private lease is!