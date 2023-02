Maar liefst 4x voerde toneelvereniging Wilskracht de Wilp de klucht De vloek van de Farao, geschreven door Nico Torrenga op. Aaltje en Berend Berepoot dachten lekker te kunnen genieten van een All Inclusive reis, maar niets was minder waar. Doordat Aaltje voor het hotel een poezenbeeldje had gekocht, liep alles anders. Er werd zowaar een internationale roversbende ontmaskerd. Dit zorgde voor veel hilariteit in het hotel en menig lachsalvo was dan ook te horen.