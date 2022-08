De VOR heeft een nieuwe bus!

NOORDENVELD – Sinds een aantal weken heeft we een nieuwe bus. Van de 3 VOR bussen zijn inmiddels 2 afgeschreven. De Stichting VOR Noordenveld krijgt een subsidie van 42.954 euro van de gemeente Noordenveld om 2 nieuwe bussen rolstoelvriendelijk te maken. De Stichting VOR heeft daarom 2 nieuwe bussen aangeschaft waarvan de eerste inmiddels is geleverd. De tweede nieuwe bus is elektrisch en wordt naar verwachting eind 2022 geleverd. De bussen worden gebruikt voor het vervoer van kwetsbare ouderen (55+) en inwoners met een handicap. ‘Deze bus is n iet elektrisch, maar wel duurzamer. We tanken geen gewone diesel maar HVO 100’, laat de PR-commissie weten. ‘Het is schoner en fossielvrij.’ Wie ook graag met de bus op pad wil, kan een afspraak maken met het Boekingskantoor. ‘We brengen onze passagiers graag naar familie, vrienden of bijvoorbeeld het ziekenhuis. De ritten kunnen sinds kort ook met pin betaald worden op het kantoor aan de Rietdekker 11 bij Vasalis. We hebben gelukkig weer enkele recreatieritten kunnen maken, onder andere voor bewoners van De Hullen en van Vasalis.’ De VOR is nog steeds op zoek naar nieuwe chauffeurs en medewerkers voor ons boekingskantoor. Voor info kun je mailen naar prcommissie@vorbus.nl