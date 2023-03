De Vrouw met de Hamer – Ans van Gastel

Penningmeester – HVR ’97

RODEN – ‘Ik ben in 2000 begonnen bij de handbalvereniging van Roden. Ik belandde al snel in het bestuur. Ik begon eerst in het secretariaat en sinds 2004 houd ik me bezig met de muntjes als penningmeester. Het is belangrijk dat de bestuursfuncties worden ingevuld, het is wel eens lastig om daar mensen voor te vinden. Gelukkig vind ik het penningmeesterschap wel leuk om te doen. Naast mijn bestuursfunctie speel ik ook bij de dames zondag. Dat is ongelofelijk gezellig. Onze vereniging is niet heel groot, maar dat maakt het juist wel leuk. We hebben ook nog een herenteam, een mid-weekteam en een jeugdteam. Handbal is een harde sport, daar komen ook wel eens pijntjes en blessures bij kijken. Het ruige karakter vind ik er persoonlijk juist erg leuk aan. Alle frustraties van de afgelopen week kun je kwijt in het spel. Verder hangt er een gemoedelijke sfeer bij de club. Het gevoel van saamhorigheid is erg sterk. We zijn meer dan een team. Met de dames gaan we zo af en toe ook wel eens een weekendje weg. Het team is momenteel erg divers. Onze oudste speelster is 62 en onze jongste is 18 jaar. We zijn recentelijk gefuseerd met de oudere jeugd. Eerst onderschatten de jongere dames de oudjes wel een beetje. Dat hebben we natuurlijk even rechtgezet. De vereniging organiseert jaarlijks veel leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld bowlen. Presteren in de sport is natuurlijk leuk, maar gezelligheid staat bij ons voorop. HVR traint elke woensdag- en vrijdagavond. De ene week trainen we in Roden en de andere week in Peize. Wie het leuk lijkt om eens een balletje mee te gooien kan drie keer gratis meetrainen. Het damesteam is momenteel druk op zoek naar een nieuwe keepster. Dus mocht iemand dit lezen die ook goed kan keepen, kom zeker eens langs. Handbal is een prachtige en intensieve sport. Je bent lekker gezond aan het bewegen en werkt hard aan je conditie en snelheid. Je traint daarbij ook je reactievermogen en balvaardigheden. Meer informatie is te vinden via www.hvr97.nl.’