De Vrouw met de Hamer – Hetty Koning

Voorzitter Openluchtbad Veenhuizen

VEENHUIZEN – ‘Ik ben een jaar of acht geleden toegetreden tot het bestuur van Openluchtbad Veenhuizen. Eerst was dit als secretaris zonder bedoeling om ooit de rol van voorzitter op me te nemen. Maar zo’n twee jaar geleden hield onze vorige voorzitter ermee op en ging ik het doen. Dat bevalt nog steeds goed. We hebben een hartstikke goed bestuur, waardoor het overleg altijd goed verloopt. Zaterdag 7 mei hadden we onze zwembaddeuren geopend. We hebben toen een extra groot feest gehouden omdat we ook vierden dat het bad gerenoveerd is. We hebben het openluchtbad toen feestelijk geopend met onder andere stormbanen in het bad. Van te voren hadden we nog met onze relaties en het personeel goed geluncht en daar kwamen natuurlijk ook wat toespraakjes bij kijken. De renovatie begon vier jaar geleden. Maar het grootste gedeelte is uitgevoerd tussen het sluiten van vorig seizoen en de opening nu. Het hele bad is aangepakt. De bodem en de wanden zijn eruit gehaald en schoongemaakt, alle leidingen zijn bekeken en aangepast waar nodig en de tegels en bestratingen zijn vervangen. Daarbij hebben we een nieuwe duikplank, het sanitair heeft een nieuwe vloer en we hebben ons aangepast aan de minder valide zwemmers. We willen dat het zwembad toegankelijk is voor iedereen. We hebben twee keer in de week een uurtje waar prikkelarm gezwommen kan worden en waar meer ruimte is voor de minder validen. Mensen kunnen dan vrijer bewegen, ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld aan het revalideren bent, dat dat beter gaat als er geen gillende kinderen in het bad zijn. Ons bad is heel bezoekersvriendelijk. We hebben twee baden en een peuterbad. Daarbij organiseren we leuke activiteiten. Zo hadden we laatst het Dauwzwemmen waar 31 zwemmers om zeven uur ’s ochtends langskwamen voor een duik en na afloop genoten van een lekker ontbijtbuffet. Ook is het tentenkamp voor de kinderen is altijd een hoogtepunt. Kinderen van de basisschool blijven dan een nachtje slapen bij het bad. Een zwembad is een sociaal gebeuren, we willen het behouden voor het dorp en de omgeving. We zijn ook druk bezig met verduurzamen, we hebben nu 174 zonnepanelen en drie warmtepompen. We zijn tot halverwege september open. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.zwembadveenhuizen.nl.’