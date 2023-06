De vrouwen van VV Zevenhuizen schrijven historie

ZEVENHUIZEN – Het vrouwenvoetbal floreert in deze regio. VV Zevenhuizen is een van de verenigingen die met de vrouwenafdeling aan de weg timmert. De vrouwen van het 1e elftal hebben zichzelf afgelopen week beloond met het kampioenschap in de 4e klasse.

Uniek in de historie van de vereniging, want geen damesteam van Zevenhuizen speelde ooit in de 3e klasse, waar het eerste team volgend seizoen in uit gaat komen. Een prachtige prestatie dus van de vrouwen van trainer Allard Gritter die ook komend seizoen trainer blijft van deze groep. De club beschikt dit seizoen over nog een tweede vrouwenteam, een 30+ team en meisjesteam onder 17 jaar. Het jongste meidenteam gaat komend seizoen bijna in het geheel over naar de vrouwenteams. Een prima aanvulling die ook nodig is want de vrouwenafdeling beschikt zelfs over een ‘knieclubje’. Maar liefst vier vrouwen scheurden de kruisbanden de afgelopen tijd. Maureen Dreunhuizen, Shannah v/d Leest en Manon Wekema zitten nog in de lappenmand, terwijl Bowina Gritter haar eerste minuten weer gemaakt heeft. De vrouwentak ‘leeft’ dus binnen VV Zevenhuizen en dat bleek ook uit de geweldige entourage tijdens de laatste competitiewedstrijd afgelopen donderdag tegen de nr. 2 ACV 3. Het titel was al binnen, maar ‘thuis’ het kampioenschap vieren is ‘Zeumhuusters’ wel toevertrouwd. Onder het toeziend oog van een grote supportersschare werden de kampioenen op veel vuurwerk getrakteerd, spandoeken en muzikaal onthaald door DJ Kees. Een prima sfeer dus om ACV op nog een nederlaag te trakteren en dat was na de eerste helft al wel bekeken. In de 3e minuut was een kopbal van Sylvana van der Heide al raak (1-0) en scoorde zij na ruim een kwartier ook de 2-0. Na een prima voorzet van rechts schoot Michelle Groenhagen keurig de 3-0 binnen en scoorde zij ook de 4-0 na een blunder van de Assense keepster. Vlak na rust haalde Kira Helmholt nog een keer de trekker over, na een prachtige bal aanname schoot ze diagonaal de 5-0 binnen. Met wat versterking binnen het team werd ACV wat sterker in de tweede helft, en kreeg keepster Janine Kamminga eindelijk wat te doen en moest 1x ‘vissen’ (5-1). Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Drent die prima floot, werd iedereen door voorzitter Schippers beloond met bloemen en de kampioensmedaille en kon het feest beginnen. Behalve de positieve ontwikkelingen bij VV Zevenhuizen meer goed nieuws voor het vrouwenvoetbal in deze regio. Bij een aantal verenigingen is er al een paar jaren een kentering aan de gang wat betreft het niveau binnen het vrouwenvoetbal en dat is een hele goede zaak. Diverse clubs investeren in goede trainers en de vrouwen én clubs plukken daar de vruchten van. SV Marum, VEV’67 en ook Grootegast zijn daar goede voorbeelden van. SV Marum is binnen een paar jaar tijd inmiddels in de 2e klasse actief. FC Grootegast die kampioen werd van de 3e klasse gaat hun daar vergezellen. Ook VEV’67 krijgt nog een kans om naar de 2e klasse te promoveren, maar dan moet de nacompetitie nog wel gewonnen worden. De vrouwen van Zuidhorn blijven in de 3e klasse en komen wellicht Zevenhuizen na de vakantie tegen. We zullen zien wat het gaat worden als in september het nieuwe wedstrijdseizoen van start gaat.