‘De waardering van de consument geeft enorme voldoening’

Veenhuizer Boeren: Bianca Kleine en Tom Rispens, Smildeger Knoflook

Een ritje langs de Smildervaart, Drenthsche Hoofdvaart officieel, brengt ons na het oversteken van de brug ter hoogte van de Grietmanswijk bij de boerderij van Bianca Kleine en Tom Rispens. Een akkerbouw- en pluimveebedrijf waar zo’n honderd jaar familiegeschiedenis op rust. Nu staat de derde generatie aan het roer. Th. Rispens VOF levert vleeskuikens, granen, bieten, aardappelen en uien aan verschillende grote afnemers in Nederland. Bianca en Tom zochten een gewas om erbij te doen. Niet meer van hetzelfde, maar iets eigens. Iets leuks dat ze aan wilden bieden aan de lokale markt. Dat werd knoflook. En die verse, eigen geteelde Smildeger Knoflook is sinds kort te koop via de Veenhuizer Boeren.

De plannen lagen er al langer, maar nu de kinderen groter zijn was de tijd er ook. Het idee ontstond in 2019. ‘Knoflook is een leuk product en het wordt in het noorden van Nederland weinig geteeld. We hadden genoeg ideeën over de afzet. En wat vast stond is dat we weg wilden blijven bij de groothandels. We doen al zoveel in de massa. Lokale betrokkenheid wilden we. Leveren aan restaurants in de buurt, boerderijwinkels en rechtstreeks aan de consument.’ En zo het geschiedde. De eerste tenen gingen in het najaar van 2019 de grond in om ze vervolgens het jaar erop, rond de langste dag in juni, te oogsten. Het succes was wisselend. ‘We stonden erin van ‘we zien wel wat er gebeurt’. Alle planten waarvan we de teentjes onder een rij bomen hadden waren niks. Dat werkte kennelijk niet. Daardoor hadden we veel afval. Toch hebben we quitte gedraaid, het heeft in ieder geval geen geld gekost. Juist dat leerproces is mooi, je kunt alles wat je geleerd hebt het volgende jaar in de praktijk brengen. We beschikken nu ook over een speciale koeling waarmee we de knoflook heel lang mooi kunnen houden. De aarde en de wortels verwijderen we pas wanneer de knoflook is verkocht.’

De oogst in 2020 zag er fantastisch uit. Mooie dikke bollen, gezonde planten met een frisgroene steel. ‘Toen kwam corona. Het plan van de restaurants viel in het water. Boerderijwinkels namen in korte tijd een enorme toevlucht. Zelf een stalletje bij de weg werkt bij ons niet. De Grietmanswijk loopt dood. Hier rijdt spontaan niemand langs. We vroegen een boerderijwinkel verderop of we onze knoflook in hun kraam mochten leggen. Nog dezelfde middag belden ze: alles was op. Of we nog wat wilden brengen. Al snel belde een tweede boerderijwinkel. Zo is het een beetje begonnen. De waardering van de consument geeft enorme voldoening. Onze knoflook wordt omgeschreven als knoflook met een frisse zachte smaak. Wezenlijk anders dan de scherpe vraag van gedroogde knoflook. En je ruikt er ook niet van uit je mond.’

Veenhuizer Boeren

Bianca ging wat experimenteren met receptjes. Romige knoflooksoep, knoflookboter met zeezout en peterselie, macaroni met knoflook en prei. De recepten post ze regelmatig op de Facebookpagina van Smildeger Knoflook. ‘Dat maakt het zo leuk. Je kunt eindeloos experimenteren. Ik mag graag een beetje uitproberen in de keuken. Ik krijg er leuke reacties op.’ De knoflook uit Bovensmilde is sinds kort ook te krijgen via het platform Veenhuizerboeren.nl. ‘We werden benaderd door Klaas de Poel, hij heeft een boerderij hier verderop en is ook aangesloten bij de Veenhuizer Boeren. Of het ook niet wat voor ons is, vroeg hij. We waren meteen enthousiast. Het is een mooi concept. Een online winkel waar iedereen verse producten rechtstreeks van het land kan bestellen, met slechts één afhaalpunt. Je hoeft dus niet langs allerlei verschillende boeren voor lokaal voedsel. Zulke verse producten vind je niet in de supermarkt. We hoeven niet bang te zijn dat mensen iets mooiers vinden dan dat van ons. En het leuke is dat het toch niet duurder is dan bij de super. Woensdag krijgen we door hoeveel er verkocht is, donderdag maken we de bestellingen klaar en vrijdag kan het opgehaald worden. Hoe vers wil je het hebben?’, vindt Tom die ook voor de horeca mogelijkheden ziet. ‘Voor restaurants en eetgelegenheden is Veenhuizerboeren.nl een uitgelezen mogelijkheid om diverse streekproducten op één adres te halen en dit op de kaart te zetten en daarmee te scoren.’ We zijn vooral gewoon erg trots op ons product. Natuurlijk heeft zo’n concept tijd nodig om te groeien. Die tijd moet je het geven.’