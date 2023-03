‘De waardering vanuit je eigen omgeving is fantastisch’

Velodroom wint Ondernemersprijs Noordenveld 2022

RODEN – Velodroom heeft de Ondernemersprijs Noordenveld 2022 gewonnen. Ondernemer Alex Kapma kreeg maandagavond in de Koepelkerk in Veenhuizen de prijs overhandigd van burgemeester Klaas Smid. Smid prees de innovatieve fietsenzaak die het afgelopen jaar al eerder een prestigieuze prijs in de wacht wist te slepen. Het Fietsenmekka in Roden kreeg de titel ‘Tweewielerwinkel van het jaar’, werd verkozen als beste van 2500 fietsenwinkels in Nederland, België en Luxemburg. Daar is nu de Ondernemersprijs aan toegevoegd. ‘Een totale verrassing, een grote eer’, zegt Kapma.

Velodroom moest het opnemen tegen de biologische melkveehouderij van boer Peter Oosterhof in Roderwolde en Hotel Restaurant Onder de Linden in Roden. Een lastige voor de jury, want alle drie de genomineerde bedrijven blonken uit in de criteria die voor de wedstrijd waren vastgesteld: duurzaamheid, innovatie, maatschappelijke betrokkenheid en economische waarde. ‘Dat wij de prijs gewonnen hadden, kwam echt als een verrassing’, vertelt Alex Kapma. ‘Ik was ervan overtuigd dat Peter Oosterhof de ondernemersprijs zou winnen. Hij runt zijn bedrijf met zoveel passie, daar heb ik veel bewondering voor. En het past echt in deze tijd, natuurinclusieve landbouw.’

Fietsforenzen

Velodroom is veel meer dan een zaak die fietsen verkoopt. Velodroom heeft zich ontwikkeld tot een van de marktleiders en krijgt ook internationaal aandacht. Zo wist de ondernemer ook de zakelijke markt aan te boren met het concept Fietsforenzen. Daarmee hoopt Kapma zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen. ‘We liepen al langer rond met plannen om ook de zakelijke markt te kunnen bedienen. Daar liggen kansen. Maar je weet hoe het gaat. Ondernemers zijn voornamelijk bezig om hun eigen zaak draaiende te houden. Ze hebben simpelweg niet de mensen om ook deze markt te kunnen voorzien. Als collectief kun je dat wel. Daarom hebben we, met steun van de provincie, een coöperatie opgericht: Fietsforenzen. Iedere fietsondernemer kan zich daarbij aansluiten. Het concept is gericht op het fietsenleaseplan. Een bruto-netto principe. Het kost zowel de werkgever als werknemer niets’, benadrukt Kapma. Eigenlijk zitten er alleen maar voordelen aan, zegt de ondernemer. ‘De werkgever bespaart hiermee op de sociale lasten en de werknemer heeft een fiscaal voordeel tot wel 35 procent ten opzichte van de aankoop van een nieuwe fiets. Geen aanschafkosten dus. Daarbij help je mee aan minder CO2-uitstoot en de kans op ziekteverzuim is aanzienlijk minder.’ Nog een pluspunt: het onderhoud, service en verzekering zitten erbij in. Dus ook onvoorziene kosten zijn getackeld. Omdat er veel fietswinkels zijn aangesloten bij Fietsforenzen, kan de gebruiker kiezen wat hij wil en waar hij de fiets wil aanschaffen. Fietsforenzen is er voor ZZP’ers, het MKB tot grote organisaties waar 1500 mensen werken. Velodroom organiseert presentaties en shows op locatie.

Fietshub

Kapma is ook ontwikkelaar van de Fietshub, een soort ministalling met elektrische deelfietsen. Die fietsen zijn toegankelijk met een persoonlijk account. Je opent het slot via een app op je telefoon. Voor de Velodroom staat een hub met vier splinternieuwe elektrische fietsen erin. De ondernemer hoopt ook bedrijven enthousiast te maken voor een gepersonaliseerde hub. Het liefst ziet hij straks bij de nieuwe bibliotheekhub in Roden ook een fietshub. ‘Een deelfiets is ook ideaal voor de ‘last miles’, je kunt de laatste kilometers naar je bestemming op de fiets afleggen.’ Ook hier ziet de ondernemer alleen maar voordelen. ‘Veel deelsystemen mislukken. Voorbeelden genoeg van fietsen die in de gracht belanden. Dat zal bij ons niet gebeuren. Ik vergelijk het met een kudde zonder herder. In dit geval zijn wij die herder. Via een geavanceerd computersysteem zien we precies welke fiets waar is en wat de staat van de accu is. Zo kunnen we goed toezicht houden. Veenhuizen zou ook zo’n hub moeten hebben. Ideaal voor toeristen.’

Vorig jaar kreeg Velodroom de prestigieuze titel ‘Tweewielerwinkel van het jaar’ en mag zich de beste fietsenzaak van de hele Benelux noemen. Een knappe prestatie. ‘Dat is een proces van driekwart jaar. Je bedrijf wordt van A tot Z doorgelicht. Daarbij wordt onder andere gelet op duurzaamheid, innovatie, doorgroeimogelijkheden voor werknemers, je rol in de samenleving: doe je iets voor het verenigingsleven? Maatschappelijk verantwoord ondernemen weegt zwaar mee. Van de 2500 winkels bleven er uiteindelijk 5 over die allemaal op specifiek gebied een prijs kregen. Daarvan zijn wij overall winnaar. In deze branche een grote prijs. De eerste week voelde ik met net een toerleider. Mensen kwamen overal vandaan om onze zaak te bekijken.’ Dat Velodroom ook nu een lokale ondernemersprijs heeft binnengesleept, stemt de ondernemer trots. ‘De waardering vanuit je eigen omgeving is fantastisch. Noordenveld heeft een fantastische avond neergezet. De Tweewielerprijs mag dan een grotere prijs zijn, maar de betrokkenheid vanuit de gemeente Noordenveld zie ik als een groot compliment.’ Kunstschilder Fokko Rijkens uit Roderwolde maakte een schilderij voor de winnaar.