‘De wereld van een kind wordt een stukje groter’

‘Petje af Noordenveld’ start in najaar 2019

NOORDENVELD – ‘Ieder kind heeft talent en verdient gelijke kansen’. Dat is het credo van ‘Petje af Noordenveld’, een project om kinderen in de leeftijd van tien tot en met veertien jaar kennis te laten maken met hun talent. Het doel is om kinderen breder en verder te laten kijken dan hun wijk en de tv. Initiatiefneemster Anita van der Noord slaat samen met Dragoslav Milkovic van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Ronald Uilenberg en Tessa Ram-Takkebos de handen ineen. Onder de noemer van Stichting Petje af Nederland willen zij de toekomstkansen van talentvolle kinderen in Noordenveld vergroten. Afgelopen vrijdag werd de intentieverklaring getekend en in oktober van dit jaar moet het project van start gaan.



De Stichting Petje af Nederland is twaalf jaar geleden opgezet door twee jonge onderwijzers uit Amersfoort, laat Brecht van Schendel weten. Zij is directeur-bestuurder van de Stichting. ‘De twee jongens zagen hoe een leerling, Mounir genaamd, erg goed kon rekenen. Tijdens een som kwam er echter een vraag over het aantal stoelen in een theater. Het probleem was dat hij niet wist wat een theater was, omdat hij daar van huis uit nog nooit kennis mee had gemaakt’, aldus Van Schendel. De onderwijzers begrepen kinderen die zich geen voorstelling konden maken van dergelijke zaken, een achterstand zouden krijgen. ‘Het hogere doel is dat ieder kind dezelfde kansen krijgt’, zegt Van Schendel. ‘Wij zeggen altijd dat kinderen geleerd moeten zijn, voor ze gefrustreerd raken.’



Anita van der Noord trekt de kar voor Petje af Noordenveld. ‘Vanuit de Maatschappij van Handel en Nijverheid, waar ik eveneens bij betrokken ben, hoorde ik dat dit in Drenthe nog maar weinig wordt opgezet. Ik werd direct enthousiast en wilde dit hier opzetten. Het doel is dat ik in Noordenveld mee help met het opzetten van dit programma en dat ik me dan na verloop van tijd terugtrek, om het elders in Drenthe ook weer op te zetten.’



Kinderen die zich bij Petje af Noordenveld aansluiten, draaien dertig zondagen mee. Het woord ‘weekendschool’ bezigt de organisatie liever niet. ‘Want het is eigenlijk geen school’, zegt Van Schendel. ‘We leren niets uit boeken, alles uit de praktijk. De leerlingen doen activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur of gezond gedrag. Dit wordt verzorgd door gastdocenten, die gastlessen verzorgen. De ervaring leert dat kinderen het hartstikke leuk vinden. Kijk maar naar Breda, waar we volgend schooljaar met vier groepen van zo’n achttien leerlingen starten.’

De leerlingen van Petje af doen nieuwe ervaringen en verfrissende ideeën op, maken kennis met inspirerende rolmodellen, ontdekken hun talenten en vormen een beeld van hun eigen toekomst- en opleidingsmogelijkheden. Iedere groep wordt begeleid door professionele coaches die de kinderen inspireren en stimuleren in hun ontwikkeling.



Ronald Uilenberg – zeker geen onbekende in de regio – wordt locatiemanager in Noordenveld. ‘Dat wil zeggen dat ik mij vooral met de logistiek bezig houd’, zegt Ronald. ‘Ik zorg dat alles geregeld is. Dat er een gastdocent is, dat er vervoer is en dat alles op rolletjes loopt.’



Eén van de mogelijke gastdocenten, is Tessa Ram-Takkebos. Zij is bekend van de Blakervelderhoeve en ziet een rol voor zichzelf weggelegd in het geheel. ‘Wij zijn nu al een educatief centrum voor zeldzame rassen. We zijn ook veel bezig met voedsel-educatie. Binnenkort verhuizen we naar Langelo en het lijkt me leuk om daar eens een groep leerlingen van Petje Af te mogen ontvangen.’



Dragoslav Milkovic merkt vanuit zijn werk bij Vluchtelingenwerk hoe belangrijk goede educatie is. ‘Onderwijs kan het verschil maken. Juist daarom was ik direct enthousiast over dit plan.’ Ronald vult aan: ‘Vroeger ging ik naar school om te leren voor later. Dan dacht ik: wat is dat later, waarom leer ik dit? Bij dit project is dat anders. Je hebt hier meer in de gaten wat je leert en waarvoor, omdat het zich allemaal in de praktijk afspeelt.’



Kinderen doen telkens één jaar mee aan het project. ‘Het liefst verbinden we leerlingen langer aan ons project’, zegt Van Schendel. ‘Maar ieder jaar is er één. Als een kind drie jaar met ons project heeft meegedaan, zijn ze ‘Petje Afgestudeerd’. Dan zitten de lessen die wij de kinderen proberen bij te brengen er zó ingeslepen, dat ze eigenlijk alles wel weten.’



Juist omdat alles in de praktijk plaatsvindt, wordt de horizon van de kinderen verbreed. Uitjes met het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Voor sommigen de gewoonste zaak van de wereld, maar er zijn ook kinderen die nog nooit per trein ergens heen zijn gegaan.



Omdat groepen uit maximaal achttien personen bestaan, is er genoeg persoonlijke aandacht om veel te leren. ‘We hebben twee professionele begeleiders per groep. Dat is genoeg’, zegt Van Schendel. Hoeveel kinderen zich zullen aanmelden voor het project, blijft nog de vraag. ‘Dat zullen er aan het begin waarschijnlijk niet direct achttien zijn. De naamsbekendheid in de regio moet groeien en dat kan snel gaan. Deelnemers zijn eigenlijk altijd enthousiast.’



Initiatiefneemster Anita heeft er in ieder geval ontzettend veel zin in. ‘We werken met de leerlingen aan een positief zelfbeeld, bouwen een netwerk met ze op en laten hun talenten ontdekken. Dat is toch prachtig?’





Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Omdat Petje af Noordenveld onderdeel wordt van een stichting, proberen zij zoveel mogelijk te regelen zonder hiervoor te betalen. Volgens Van Schendel is dat overigens vaak geen probleem. ‘Veel bedrijven staan welwillend tegen het initiatief over. Dus als we eens op een zondag ergens een rondleiding willen meemaken, dan kan dat vaak wel. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker en dit past er natuurlijk perfect bij.’