De Wilp loopt uit voor Wilpsterzomermarkt tijdens heerlijke feestweek

DE WILP – ‘Ouderwets gezellig’. Zo werd de Wilpsterzomermarkt aangekondigd. En, eerlijk is eerlijk, de organisatie bleek daarmee de spijker op zijn kop te slaan. Als onderdeel van de jaarlijkse feestweek in De Wilp, mocht de zomermarkt uiteraard niet ontbreken. De feestweek begon met de dikke bandenrace en de wielerronde in De Wilp. Doordeweeks was er een viswedstrijd, kermis en onder andere levend tafelvoetbal. Toch wordt de Wilpsterzomermarkt als een soort ijkpunt van de feestweek beschouwd. En dus trokken vele koopjesjagers er weer op uit om mooie aanbiedingen te scoren. De feestweek werd op zaterdag 13 juli afgesloten met de befaamde ‘Nacht van De Wilp’. Topcoverband Switch en Zwarte Jannes maakten het tot een grandioos feest. Op naar de volgende editie!