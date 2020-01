De Wilp maakt zich op voor 40e nieuwjaarsloop

DE WILP – Een jubileum voor de populaire hardloopwedstrijd in De Wilp! Op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar gaat het los in het pittoreske De Wilp: tijd voor de 40e nieuwjaarsloop! De hardloopwedstrijd – georganiseerd door voetbalvereniging De Wilper Boys – is niet meer weg te denken uit het Westerkwartierse dorp. Dit jaar vindt de loop plaats op zaterdag 4 januari. In De Wilp hebben ze er zin in.

Medeorganisator Piet Oldewarris praat de Krant bij over de 40e nieuwjaarsloop in zijn dorp. Het begon allemaal in 1981, toen voetbaltrainer Harm Vrieswijk, leider van het 1e elftal Klaas Renkema en bestuurslid bij de Wilper Boys Tjeerd Kloosterman het erover eens waren dat ze de voetballers in beweging moesten zien te houden tijdens de winterperiode. Ze bedachten een hardloopwedstrijd. “Zij zijn de founding fathers. De nieuwjaarscross heette het toen nog. Een tocht van 10 kilometer door de velden. Over boerenpaden richting Marum en via een ander boerenpad terug naar De Wilp. In de eerste instantie alleen voor leden van de Wilper Boys. 150 mannen, vrouwen en kinderen deden mee. Ab Kamminga hielp daarbij. Hij was manusje van alles bij de club. Nu is hij bijna 80 en bezig met de voorbereidingen voor de veertigste editie.”

Vijftien jaar geleden was het even spannend of het evenement kon blijven bestaan. De organisatie moet het dragen. Dat was voor Oldewarris het moment om aan te haken. “We namen contact op het de S.V. Friesland. Voetballers zijn geen hardlopers. Ze houden meer van het spel. ‘Wat is belangrijk voor lopers’, stelden we S.V. Friesland de vraag. Dat zijn goede aanwijzingen, de juiste verzorging, eten en drinken onderweg en op alle posities een verkeersregelaar. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Inmiddels is de nieuwjaarsloop uitgegroeid tot een regionaal evenement. We hebben naam verworven. Passen ons niet meer aan aan andere lopen. De nieuwjaarsloop wordt gehouden op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.”

De charme van de loop is gelegen in de mooie Wilpster omgeving (de route is uitgezet in het Gronings-Friese coulisselandschap) en de onvoorspelbare weersomstandigheden in het begin van het jaar. In 2010 zorgde de sneeuw voor een fantastische ambiance. Ook is de deelname van de Wilpster jeugd ieder jaar weer motiverend voor de organisatie. In 2004 trok de loop, mede door intensieve samenwerking met S.V. Friesland, een deelname van 230 atleten (waaronder 90 kinderen t/m 16 jaar). In 2015 beleefde de loop zijn 35e editie. Vanaf 2005 worden de kinderafstanden in het dorp afgewerkt en zijn de afstanden voor hen aangepast. De groei zit er goed in. In 2013 waren er 366 deelnemers en in 2014 werd een recorddeelname van exact 453 deelnemers genoteerd. In 2018 jaar deden ruim 300 deelnemers mee aan de nieuwjaarsloop. “Als we nu 350 deelnemers aan de start hebben zijn we blij. Inschrijven kan op de dag zelf, tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd.”

In totaal werken er ongeveer vijftig vrijwilligers mee aan het evenement bij de op/afbouw van het parcours, inschrijving, kantine, EHBO, tijdwaarneming, gegevensverwerking, verkeersregelaars en catering. De verkeersregelaars zijn gecertificeerd volgens het reglement verkeersregelaar.

De kracht van de loop is de gezelligheid. Deelnemers kennen elkaar en komen veelal uit het dorp of hebben een link met De Wilp. De route voert de deelnemers dwars door het dorp. De volwassen lopers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10 en 21,1 kilometer. Voor kinderen is een speciaal rondje uitgezet. Er zijn verschillende afstanden (800 meter, 1.6 kilometer en 2,4 kilometer) voor aparte leeftijdscategorieën. De kids starten om 12:30 uur, de halve marathon om 13:30 uur en om 14:00 is de grote start van de 5 en 10 kilometer. Start en finish is Het Plantsoen in De Wilp.

“Dit jaar lopen de deelnemers voor het eerst met een chip. Na afloop is er voor iedere deelnemer een herinnering, sportdrank en fruit om bij te komen van alle inspanningen. En ter ere van het jubileum kunnen deelnemers genieten van een speciaal gebakje! Dit allemaal in de kantine van de Wilper Boys.”

Uiteraard wordt de gehele loop weer in goede banen geleid door de vele vrijwilligers (zo’n 45!) die klaar zullen staan op zaterdag 4 januari. De financiële inspanningen van de lokale middenstand, geven het terugkerende evenement bestaansrecht. Mede dankzij de steun van het bedrijfsleven wordt er nog steeds ieder jaar hardgelopen in De Wilp.

Wat: Nieuwjaarsloop De Wilp

Wanneer: zaterdag 4 januari

Informatie: www.nieuwjaarsloopdewilp.eu.