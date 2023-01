De Wilp maakt zich op voor 43e editie Nieuwjaarsloop

DE WILP – De Wilp staat zaterdag 7 januari in het teken van de Nieuwjaarsloop, een sportief evenement voor regionale wedstrijdlopers en recreanten. Na twee virtuele edities zal de 43ste editie van de zeer gewaardeerde run weer op traditionele wijze plaatsvinden.

Ieder jaar trekt het evenement honderden sporters voor een loop langs het mooie parcours in het buitengebied van De Wilp. Vanaf kwart voor één starten de jonge en minder geoefende kinderen voor hun rondjes in het centrum van het dorp, gevolgd door de recreatieve- en wedstrijdlopers. Om half twee is het startschot voor de halve marathon en een half uur later vertrekt de grote groep lopers voor de vijf en tien kilometer. Alle deelnemers ontvangen een unieke herinnering en voor de drie eerst aankomende lopers zijn prijzen in de vorm van bekers. Koen Staphorst ziet de komende editie met vertrouwen tegemoet. ‘We zijn er na twee virtuele edities weer helemaal klaar voor, want een Nieuwjaarsloop waarin alles gaat zoals in de periode voor corona is toch wel het beste. Het deelnemersveld is ook dit jaar weer heel divers. Zo verschijnen er aardig wat mensen die een halve marathon pakken en zijn er ook heel wat mensen die gaan voor de vijf of tien kilometer. Wat er ook wordt gekozen, we vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen en dan maakt het niet eens zoveel uit welke afstand je aflegt.’

Begin jaren tachtig begon het hardloopevenement bij de voetbalclub De Wilper Boys. Wat tegenwoordig nog steeds een gespreksonderwerp is daar werd begin jaren tachtig al over gesproken. Hoe zorg je er voor dat voetballers na de eerste seizoenshelft fit aan de tweede seizoenshelft beginnen. De Nieuwjaarsloop zette daarmee vanaf 1981 een mooie stap in de juiste richting en deze nieuwe koers werd sindsdien niet meer losgelaten. De Nieuwjaarscross heette het toen nog. Een tocht van 10 kilometer door de velden over boerenpaden richting Marum en via een ander boerenpad terug naar De Wilp. In de eerste instantie alleen voor leden van de Wilper Boys. 150 mannen, vrouwen en kinderen deden mee en dat aantal is door de jaren heen sterk gegroeid waardoor het evenement vandaag de dag niet meer weg te denken valt uit De Wilp en omgeving. ‘Tijdens de komende editie verwachten we meer belangstelling inderdaad. Het zou mooi zijn als we het aantal van de laatste officiele editie kunnen evenaren, want toen stonden er toch zo’n 400 deelnemers aan de start.’

De charme van de loop is gelegen in de mooie Wilpster omgeving (de route is uitgezet in het Gronings-Friese coulisselandschap) en de onvoorspelbare weersomstandigheden in het begin van het jaar. In 2010 zorgde de sneeuw voor een fantastische ambiance en met de kennis van nu hoeven we daar zaterdag niet op te rekenen. Ook is de deelname van de Wilpster jeugd ieder jaar weer motiverend voor de organisatie. De kracht van de loop is toch vooral de gezelligheid. Deelnemers kennen elkaar en komen veelal uit het dorp of hebben een link met De Wilp. De route voert de deelnemers dwars door het dorp. De volwassen lopers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10 en 21,1 kilometer. Voor kinderen is een speciaal rondje uitgezet. Er zijn verschillende afstanden (800 meter, 1.6 kilometer en 2,4 kilometer) voor aparte leeftijdscategorieën. De kids starten om 12:30 uur, de halve marathon om 13.30 uur en om 14:00 is de grote start van de 5 en 10 kilometer. Start en finish is Het Plantsoen in De Wilp.

Medische verzorging is beschikbaar en er zijn verzorgingsposten langs de route geplaatst. Iedereen kan zich inschrijven tot een half uur voor iedere start in de kantine van De Wilper Boys. Deelnamegeld is 3,00 euro voor kinderen tot en met 13 jaar. Vanaf 14 jaar 5,00 euro. Meer informatie is te vinden op de website www.nieuwjaarsloopdewilp.eu.

In de Spo(r)tlight

Wat: Nieuwjaarsloop De Wilp

Wanneer: zaterdag 7 januari

Waar: De Wilp

Informatie: www.nieuwjaarsloopdewilp.eu