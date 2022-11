De Wilper Boys speelt in slotfase gelijk tegen DTD

DE WILP – Voor de wedstrijd werd er met een minuut stilte stilgestaan bij het noodlottige ongeval in De Wilp waarbij een peuter van anderhalf jaar om het leven was gekomen.

De Wilper Boys leverde een prima prestatie tegen koploper DTD. De Trije Doarpen voetbalclub is ontstaan uit de dorpen Cornjum, Britsum en Jelsum. Vanaf de aftrap probeerde DTD De Wilp onder druk te zetten. Met veel aanvallen via de linkerkant vlogen de gevaarlijke voorzetten richting het doel van aanvoerder Tjibbe Bakker en consorten. Zowel Bakker als Gert van der Kaap stonden op hun plaats. Daarnaast was keeper Ruben Lingeman attent bij de doorschietende ballen. Pas na een kwartier kon De Wilp zich onder de druk wegspelen. Het eerste wapenfeit had van spits Kees Hille Numan kunnen komen op de rand van de 16 meter. De zeer actieve Jelle Numan bracht de spits in stelling maar zijn aanname was niet goed. Een aantal speldenprikken kwamen er via Niels van der Veen en Jelle Numan. De eerste helft was niet bijster goed want er was veel balverlies. Dat kwam mede doordat De Wilp zich prima in de wedstrijd terugvocht na een veldoverwicht van DTD. Daarbij was de nauwkeurigheid van de passes van beide teams verre van goed. Voorin bij De Wilp was spits Numan niet balvast waardoor er niet verder gevoetbald kon worden door De Wilp.

De tweede helft was nog maar net begonnen of De Wilp kreeg een corner. De corner werd door Rick van Dijken voorgebracht. De keeper van DTD tastte mis en het was Vincent ten Have die de bal voor zijn voeten kreeg. Hij dacht niet na en schoot onberispelijk binnen. De Wilp werd gretig en ging duidelijk op zoek naar de tweede treffer. Dat ging veelal via de standaardsituaties. Zo kon een indraaiende vrije trap van Van Dijken net niet door Van der Kaap worden beroerd tot doelpunt. De koploper ging meer en meer op de aanval en De Wilp kwam behoorlijk onder druk te staan. Dat gaf wel hachelijke situaties voor het doel van keeper Lingeman. Van der Kaap en de keihard werkende Gert Jan de Vries op het middenveld konden een aantal keren ternauwernood redden. Als De Wilp er dan wel eens uit kon komen werd de bal veel te snel door Niels van der Veen en Numan verloren waardoor DTD direct weer in de aanval kon gaan. In de 78e minuut kwam De Wilp er op rechts prima uit. Een prima voorzet van Rick van Dijken op spits Ten Have werd door laatstgenoemde uitstekend over de keeper van DTD in het doel gekopt. De 2-0 voorsprong had de ploeg van trainer Van Dijken nodig om de eventuele winst over de streep te trekken. DTD ging achter meer risico’s nemen door één op één te gaan spelen. De Wilp wankelde en moest achteruit. Een gemakkelijk gegeven strafschop, drie minuten voor tijd, betekende de 2-1. DTD gooide nu alles op de aanval. Aanvoerder Bakker zou tijdens een kopduel geduwd hebben en de scheidsrechter bepaalde vanaf grote afstand tot een vrije schop. Deze vrije trap werd van 20 meter feilloos laag in de hoek geschoten onbereikbaar voor keeper Lingeman. Heel sneu voor De Wilp want de ploeg had alles gegeven om de winst eruit te slepen.

Trainer Van Dijken was teleurgesteld maar ook wel trots op zijn manschappen want een punt vooraf tegen de koploper daar teken je voor. Dat dit juist in blessuretijd moest plaatsvinden was natuurlijk erg jammer.