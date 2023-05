‘De winkels zijn goed bereikbaar, neem de moeite en steun die ondernemers’

Roder centrum is een grote bouwput, maar: het wordt mooi

RODEN – Langzamerhand worden de contouren van het nieuwe centrum van Roden steeds meer zichtbaar. Roden wordt groen. Kleurrijk. Knus. En, als het helemaal klaar is, een centrum om te verblijven, te genieten op een bankje onder een boom, van het kletterende water uit de fontein. Of van een ijsje. Een kop koffie op het terras. Little Italy, zo zou je het kunnen noemen. Maar zover is het nog niet. Nog zeker drie maanden is het afzien voor veel ondernemers. De Heerestraat is één grote bouwput. ‘Een open hartoperatie’, noemt wethouder Jos Darwinkel het treffend. Hij is zich bewust van de zware tijden die ondernemers doormaken. ‘We moeten nog even door. Het einde is in zicht.’

Vooropgesteld: de centrumontwikkeling ligt keurig op schema. De Nieuweweg is weer open en voor de bouwvak moeten alle straten open zijn, weten wethouder Jos Darwinkel en Mark Smit, programmamanager van het Roder centrum. Er is niets dat dat in de weg lijkt te staan. Het zal niemand ontgaan: er gebeurt wat in Roden. En er is al heel wat gerealiseerd. Zo zijn er groenvakken aangelegd, bomen geplant, is de Wilhelminastraat voorzien van een waterberging en de Heerestraat Noord is aangelegd in nieuwe stijl. De vrolijk bloeiende tulpen maken straks plaats voor prairiebeplanting, weet Smit. Maar liefst 21 verschillende soorten bomen worden in het centrum geplant. ‘Hiervoor waren dat er maar 2. Die bomen deden het niet goed. Dat had alles te maken met het hoge grondwaterpeil en het feit dat ze te weinig ruimte hadden om te groeien. We werken met de aanleg van de waterberging aan beide problemen. In totaal gaat het om 400 meter waterberging. Die moest er komen om het centrum in het kader van klimaat toekomstproof te maken.’

‘Niet plezierig’

Op dit moment ligt de Heerestraat-midden eruit. Ook daar verschijnen straks bomen, bankjes en een fontein. De knotlindes voor de Konditorei worden meer naar het midden verplaatst zodat er meer ruimte is voor terras, weet Smit. ‘Er ontstaat een brink-achtig gebied met een hoge verblijfskwaliteit.’ Maar zover is het nog niet. Op dit moment ligt de Heerestraat voor een groot deel open. Darwinkel realiseert zich goed dat het voor veel ondernemers een zware tijd is. ‘Het is een cocktail. Ondernemers komen uit een lastige situatie. Eerst was er corona, toen energieprijzen die helemaal door het plafond gingen en nu ook nog een wegonderbreking. Dat is niet plezierig.’ Een potje voor ondernemers die financieel erg te lijden hebben onder de situatie is er niet. ‘Financieel kunnen we niet helpen, wel kunnen we kijken hoe we de uitvoering behapbaar kunnen maken. We hebben nauw contact met de aannemer en met de Zakenkring. Er wordt naar elkaar geluisterd. We doen er alles aan om het zo goed en zo vlot mogelijk te laten verlopen.’

Positieve geluiden zijn er ook, volgens de wethouder. ‘Als je investeert merk je ook dat partijen zich hier willen vestigen. Het één trekt het ander aan. Roden moet een aantrekkelijk dorp worden om te wonen, werken en te verblijven. Een prettig leefklimaat is belangrijk voor bedrijven en ondernemers. Op dit moment worden op verschillende plekken woningen gebouwd. Darwinkel noemt de Pruimlocatie, de voormalige apotheek en straks is ook de Vrijetijdsboulevard aan de beurt. Daar komt de kop van de Wilhelminastraat bij. ‘Er worden ongeveer 25 woningen gerealiseerd op het terrein. Inwoners bepalen hoe die woningen eruit komen te zien. Naar verwachting wordt er begin 2024 gestart.’ Het laatste stuk van de Heerestraat, bij het Wapen van Drenthe, wordt nog niet aangepakt tijdens dit traject, zegt Darwinkel. ‘We weten op dit moment nog niet hoe de Raadhuisstraat en de Brink eruit komen te zien. Daar hebben we ook de middelen nog niet voor. Wanneer dat gaat gebeuren valt niet te zeggen. We moeten ook verder met het dorpsplan Norg en Peize.’

‘Nog drie maanden overleven’

De Roder Zakenkring houdt goed de vinger aan de pols als het gaat om de centrumontwikkeling, verzekert voorzitter Emiel van der Heide. ‘Maandelijks zitten we met de gemeente om tafel en vrijwel wekelijks met de aannemer. We zitten er met de ondernemerspet op. We kijken vooral naar praktische zaken. Hoe kunnen we het centrum maximaal begaanbaar houden voor winkelend publiek? Als de werkzaamheden voor een winkel klaar zijn, moet het streven zijn om de weg zo snel mogelijk te openen. Daar hameren we als Zakenkring op. Gelukkig hebben we te maken met een aannemer die goed communiceert, graag meedenkt en zijn afspraken nakomt.’ Van der Heide erkent dat er ondernemers zijn die het moeilijk hebben. ‘Het is nog drie maanden overleven. Zo kun je het rustig zeggen. Het wordt mooi, maar zorgen zijn er ook. Winkeliers missen de spontane aanloop. Toch zijn de winkels vanaf de Albertsbaan en de Westerbaan goed bereikbaar. Rubberen laarzen zijn niet nodig. Dus ik zou zeggen: neem de moeite en steun die ondernemers. Straks gaat ook de kruising Wilhelminastraat/Heerestraat eruit. Dat gebeurt medio juni. Tot aan de bouwvak kan daar geen verkeer langs.’ Ook de voorzitter erkent dat alles volgens planning verloopt. ‘We gaan de opening van het nieuwe centrum op zaterdag 2 september vieren met een groot stratenfestival met muziek, theater, foodtrucks en kramen in de straten. Daarmee sluiten we aan op het Wat ’N Kunstfestival dat tegelijkertijd plaatsvindt’, aldus Van der Heide.

‘Attractief centrum voor de hele regio’

Ondernemer Bart Spandaw die met zijn zaak aan de Heerestraat zit en tegen hoge houten schotten aankijkt, ervaart de werkzaamheden als een belemmering, maar blijft desondanks toch positief. ‘Het werkt belemmerend. Daarmee doel ik niet alleen op de actuele situatie, maar ook het feit dat Roden al drie jaar op de schop is. Eerst lag het Julianaplein eruit door het hele HOV-gebeuren, toen de Heerestraat-Noord, daarna de Wilhelminastraat en kwam er ook nog eens een bouwstop. Je merkt dat klanten uit de regio Roden mijden. Het is constant een bouwput. Al moet ik zeggen dat het ook positieve effecten heeft. Klanten lopen dichter langs je winkel. Er zijn mensen die je zaak ontdekken. Maar dat weegt dat niet op tegen de ellende. Het geeft overlast, lawaai en een rotzooi met al het zand voor de deur. Aan de andere kant realiseer ik me: wat wordt het mooi. Al dat groen in de straat, mooie bomen. Daar ben ik erg blij mee. Roden wordt samen met de horeca en het gevarieerde culturele aanbod een attractief centrum voor de hele regio. Daar doen we straks ons voordeel mee.’