De winnaars van het Sportgala Noordenveld 2019, dit zijn ze!

RODEN – In een bomvolle Pompstee in Roden zijn zaterdagavond de sporthelden van Noordenveld geëerd. Motorracer Jeroen Hilster uit Lieveren mag zich ‘Sportman van het jaar’ noemen, hij werd kampioen in de 600cc klasse, het hoogst haalbare in Nederland. Nu racet hij voor de Duitse competitie en kon wegens trainingen in Spanje niet bij het gala aanwezig zijn. Vader Eric Hilster nam de prijs in ontvangst. Kickbokser Christy Bo is ‘Sportvrouw van het jaar’, zij schreef twee keer de wereldtitel op haar naam, een keer de Europese titel en werd Nederlands kampioen. Afstandsschaatser Remo Slotegraaf uit Peize is uitgeroepen tot ‘Sporttalent van het Jaar’. Hij maakte vorig jaar december zijn droomdebuut. Hij viel in voor Kjeld Nuis, die zich ziek moest melden. In een bomvol Thialfstadion wist hij zijn persoonlijke record te verbeteren. Deze maand ging hij mee naar de Jeugd Olympische Spelen in Denemarken. Sporters met een beperking zijn de toppers van het ONR G-voetbalteam, zij wisten onder andere een belangrijk toernooi in Groningen te winnen. De Veldslag om Norg is verkozen tot ‘Evenement van het jaar’, met 1850 deelnemers een van de grootste en mooiste wielerevents in de regio. De heren van Roden 1 hoorden dat ze zijn uitgeroepen tot ‘Ploeg van het Jaar’. vorig jaar promoveerde de ploeg in e tweede klasse. Het is het twede voetbalteam in de gemeente dat eerste klasse speelt. Een unicum. De Oeuvre-prijs ging naar Han Kluppel, trainer, -tot voor kort- verdienstelijk speler, coach, vrijwilliger én klusjesman van hockeyclub MHC Roden. Nog steeds traint hij met zijn 86 jaar het eerste zaalteam van MHC. Een prachtige avond, met dik verdiende winnaars! De presentatie was in handen van niemand minder dan Michael Wiese. Bekijk ook de interviews met de winnaars op de Facebookpagina van de Krant.