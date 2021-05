De Winsinghhof blijft gesloten tot na de zomer

‘Het theater is tot stilstand gekomen, maar we hebben de kosten weten te drukken’

RODEN – Inmiddels zijn de theaters, musea en andere culturele instellingen al bijna vijf maanden gesloten. Voor De Winsinghhof in Roden betekent de verlenging van de lockdown dat de deuren van het theater in ieder geval tot na de zomer gesloten blijven. Toch gaat het naar omstandigheden goed, zegt theaterdirecteur Natalie Straatman: ‘Als er geen steun was gekomen dan waren theaters omgevallen. Gelukkig is die steun er wél gekomen en is die ook voldoende.’

Theaters sluiten contracten af met makers. Daar hebben zij zich aan te houden, ook wanneer er maar dertig toeschouwers mogen komen en het financieel niet (meer) uit kan. Straatman: ‘Een lockdown is overmacht, maar er zijn ook theaters die toch nieuwe contracten afsluiten omdat zij hopen dat de theaters binnenkort weer opengaan. Dan kom je in de problemen.’

Zelf is Straatman naar eigen zeggen realistisch over de toekomst: ‘Ik zie niet in hoe wij voor de zomer van 2021 op realistische wijze weer open kunnen gaan. Je hebt geen controle over het virus totdat de vaccinatiegraad voldoende is.’ Alles wat De Winsinghhof kon verschuiven heeft het theater daarom meteen verschoven naar het volgende seizoen. Dat geeft rust, aldus Straatman: ‘Het theater is tot stilstand gekomen, maar we hebben de kosten weten te drukken.’

Sinds eind vorig jaar is Straatman voorzitter van de schouwburgdirecties van de drie Noordelijke provincies. Daardoor mag zij aanschuiven bij landelijke overleggen en is zij snel op de hoogte van wat speelt, ook op landelijk niveau. ‘Testen voor toegang is nu iets wat speelt,’ zegt Straatman. ‘Dat houdt in dat mensen met een negatieve test naar een voorstelling, musea of dierentuinen kunnen. Wij hebben niet meegedaan aan het experiment, omdat we beter kunnen meeliften op de kennis van grotere instellingen.’ Wel bezocht Straatman zelf een voorstelling in de Leeuwarder stadsschouwburg de Harmonie in het kader van de experimenten van testen voor toegang. ‘Dat was geen probleem,’ aldus Straatman.

‘Mensen vragen ook vaak of we buiten niet iets kunnen doen,’ zegt Straatman. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want voor openluchtvoorstellingen zijn ook fondsen, podiumdelen, tribunes en theaterlampen nodig. Bovendien zijn evenementen voorlopig nog verboden, waardoor de gemeente geen vergunning verleent. Straatman: ‘Het is even verdrietig dat we nog langer dicht zijn, maar organisatorisch en kostentechnisch is het verstandiger.’

De theaterdirecteur kijkt nu vooral vooruit, naar het seizoen 2021-2022. Dat start bij De Winsinghhof pas in oktober, zodat er zoveel mogelijk zekerheid is qua vaccineren. ‘Driekwart van de voorstellingen volgend seizoen is een doorstart van het huidige seizoen,’ vertelt Straatman. ‘Wel moesten er minstens al 30 kaarten zijn verkocht. Als één tijdvak was volgeboekt hebben we de voorstelling gewoon doorgeschoven. De rest is nieuwe programmering.’ Een tipje van de sluier kan de directeur alvast oplichten. Zo komt stand-upcomedian Soundos El Ahmadi, die regelmatig ook te zien is op tv, volgend jaar voor het eerst naar De Winsinghhof. Ook is er aandacht voor regionaal talent. Zo treedt de Drentse zangeres en voormalig winnares van de Streektaalprijs Martijje volgend seizoen op in Roden. Straatman: ‘Zij heeft in coronatijd een album uitgebracht, dat ze nog nauwelijks ten gehore heeft kunnen brengen. Daarom willen wij haar een podium bieden.’

De kaartverkoop voor de eerste helft van het seizoen begint in september. Begin september kunnen vrienden en businessfriends al tickets aanschaffen, waarna de kaarten vanaf half september in de reguliere verkoop komen. Vervolgens start eind november of begin december de verkoop voor de tweede helft van het seizoen. ´Daar zijn we door corona mee begonnen,´ geeft Straatman aan. ´Hiervoor programmeerden we altijd gelijk voor het hele seizoen, maar dat doen we niet meer. Door niet te ver vooruit te plannen kunnen we makkelijker met de actualiteit meegaan en creëren we ruimte om nieuwe voorstellingen te boeken voor de tweede helft van het seizoen.’