‘De woensdagavond hoort gewoon bij de Rodermarkt’

Nog één maand tot de Rodermarkt

RODEN – 20 augustus 2019. Bij het uitkomen van deze editie van De Krant zitten we exact één maand voor de Rodermarkt. En dus kan de Rodermarktgekte langzaam maar zeker uitbreken. André Brasse van Stichting Jaarbeurs Roden, heeft er alvast zin in. Hij benoemt enkele nieuwigheden en kijkt reikhalzend vooruit.

Voor André is het nu het vijfde jaar dat hij betrokken is bij de Jaarbeurs, die sinds vorig jaar de naam NoorderExpo draagt. ‘De invulling van de beurs loopt goed’, zegt hij. ‘Nog niet alle plekken zijn weliswaar ingevuld, maar ik ben ervan overtuigd dat dit nog gaat lukken.’

Twee weken voor de start van de Rodermarkt (op 20 september) begint de opbouw van de beurs. ‘Dit jaar hebben we een extra grote tent en een nieuwe inrichting. Het is ieder jaar weer een puzzel, maar het belooft wederom een spektakel te worden. Nieuw is dat we dit jaar een aantal losse tenten vóór de beurs verhuren. Deze tenten zijn te huur en bieden ondernemers de kans om écht een eigen stukje beurs te maken. Het biedt niet alleen kansen voor de ondernemer, maar geeft ook een soort festivalsfeer op het terrein.’

Ook het horecaplein op de beurs is aangepakt. ‘Dit jaar is de horeca in Franse sferen gehuld. We willen dat de horeca een soort rustpunt op de beurs wordt. Men kan straks heel ontspannen een kwaliteitswijntje drinken bij de horeca in de Jaarbeurstent.’

Naast de nieuw ingerichte Jaarbeurstent, is ook het amusementsprogramma aangepast. Geen Miss Noord-verkiezing bijvoorbeeld. ‘In plaats daarvan starten we op vrijdagavond met Boerenrock. Ik ben daar zeer benieuwd naar. Je bindt toch een ander publiek aan je’, zegt André. ‘Ook nieuw is de Glitter en Glamour-bingo. Kaarten hiervoor kosten 25 euro en er zijn mooie prijzen te winnen. Het is een landelijke bingo, die een beetje Gooisch aandoet. Er zijn grote prijzen, wie weet waarmee je opeens naar buiten loopt. Dit alles vindt plaats in de Dansfabriek.’

De korenmiddag op de maandag is al jaren een succes. ‘We willen iedereen bereiken. Jong en oud. De korenmiddag doet het eigenlijk altijd goed en het wordt zeer gewaardeerd. ’s Avonds hebben we nog modeshows op de Jaarbeurs.’

Om mensen enthousiast te krijgen voor de vele activiteiten op de Jaarbeurs, is de hulp van Manon Broersma (Miss Noord 2015) ingeroepen. De Norger zal met veel energie zich richten op de Social Media kant van de Jaarbeurs. ‘Via haar willen we vooral de jongeren betrekken bij het feestgebeuren op het jaarbeursterrein. Manon heeft al veel energie gepompt in de website, dus ik denk dat dit wel goed komt.’

André benadrukt verder dat de woensdagavond ‘gewoon’ blijft. ‘Ik kreeg er de laatste tijd alweer vragen over. “Gaat de jaarbeurs wel tot woensdagavond door?”. Het antwoord is volmondig “ja”. Er is ooit in De Krant gezegd dat de woensdagavond misschien zou verdwijnen van het programma. Dat was niet zo’n handige opmerking, want sindsdien plaatsten sommigen dus blijkbaar vraagtekens bij het doorgaan van de woensdagavond op de beurs. Als je daarmee zou stoppen, dan zou het paardjerennen op de maandag moeten plaatsvinden. Voor Volksvermaken is dat ondoenlijk en dus is er geen sprake van dat de woensdagavond zal komen te vervallen. De woensdagavond hoort er gewoon bij.’

Nu de Rodermarkt nadert en men steeds meer zin in het evenement begint te krijgen, neemt ook de vergaderfrequentie van het Jaarbeursbestuur toe. ‘We vergaderen nu nog twee keer per maand, maar straks zal dat iedere week zijn. Naarmate de Rodermarkt dichterbij komt, zijn er nog een aantal tradities. Neem het leggen van de laatste tegel van de Jaarbeurs en natuurlijk de traditionele beugelavond, een dag voor de Rodermarkt. Het zijn tradities die erbij horen.’

Rodermarktlied

Menig Rodenaar zal ongetwijfeld van het lied gehoord hebben. Enkele ras Roners zullen het lied zelfs uit hun hoofd kennen. Het Rodermarktlied, opgenomen in 1979, dreigt echter een beetje in de vergetelheid te geraken. Zonde, zo vindt André. ‘Het zou toch mooi zijn als dat lied weer terugkomt? Dat we het zingen bij de opening van de Jaarbeurs op de vrijdag? Ik ga daar mijn best voor doen’, zegt hij. ‘En het zou mooi zijn als we een keer een soort wedstrijd uitschrijven om het Rodermarktlied een beetje op te pimpen. Dat iemand er een vette beat onderzet ofzo. Ik zie het wel zitten!’