De Wulp is terug in De Wilp

DE WILP – Midden in het dorp op de kruising Mr. Nensthielweg en Oosterweg siert de Wulp. De vogel die ooit geplaatst is op het monument ter ere van het honderdjarig bestaan van Plaatselijk Belang is terug van weggeweest. Tijdens de feestweek van 2019 meenden feestgangers de gevleugelde vriend van keramiek te moeten slopen. Zonde, want het geschenk van de dorpsgenoten was de kroon op het schitterend aangelegde plantsoen. Maar goed, de Wulp is terug. Dankzij wat financiële hulp van de gemeente Westerkwartier staat er een nieuw exemplaar. Opnieuw van keramiek. Wel is de maker van de vogel, Klaas Duursma, zo goochem geweest om hem demontabel te maken. Mochten al dan niet beschonken boefjes het idee opvatten de vogel van zijn sokkel te halen, zal dat niet lukken. Tijdens de feestweek die er ongetwijfeld weer gaat komen, logeert hij tijdelijk op een andere plek. Vrijdagmiddag is de Wulp teruggeplaatst door de kunstenaar in het bijzijn van een aantal bestuursleden van Plaatselijk Belang.